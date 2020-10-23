В Барановичах милиции по пожарной лестнице пришлось лезть в квартиру к 39-летнему дебоширу

Источник материала: Tut.by

22 октября милиционеры при помощи автолестницы МЧС проникли в квартиру 39-летнего дебошира, который устроил скандал и бил посуду. Видео инцидента появилось в интернете.

Видео: Интекс-Пресс

Сообщение о домашнем скандале поступило в милицию около 19.00 от прохожей. Женщина увидела, как из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Ленина кто-то выбрасывал вещи и орал.

Прибывшие на место милиционеры не смогли попасть в квартиру. Хозяин не открыл им дверь. Однако они услышали крики и звуки бьющейся посуды.

«Стало ясно, что происходит бытовой скандал, не исключено насилие» , — рассказали в милиции.

Милиционеры обратились к спасателям и проникли в квартиру через балкон по пожарной лестнице. Внутри они увидели застолье. На 39-летнего мужчину, который шумел и выбрасывал вещи, составили протокол.