Витебских медиков, записавших видеообращение к властям, вызывают в прокуратуру

Источник материала: Tut.by

Витебским врачам, записавшим Витебска записали смелое видеообращение к властям">видеообращение к властям и народу Беларуси, стали приходить повестки в прокуратуру. Об этом TUT.BY сообщил один из медработников.



Финальный кадр из видеообращения витебских медиков

— Повестки стали приходить со вчерашнего дня, пока пришли четверым мужчинам. Трех человек вызывают в городскую прокуратуру 26 октября к 10 часам, а одного — к 11. Явиться нужно в кабинет приема граждан. Повестка подписана прокурором города Юрием Романовским, — рассказал TUT.BY медработник.

Врач рассказал, как записали видео, из-за которого медиков теперь вызывают:

— Группа неравнодушных из 16 человек решила: надо что-то делать. Ведь людей задерживают на улицах, бьют и судят. Значит, надо использовать какие-то другие формы выражения протеста. Так и записали.

Напомним, врачи из Витебска записали обращение к властям и народу. В нем они требуют рассказать правду о COVID-19, привлечь к ответственности сотрудников МВД, превысивших свои полномочия, и прекратить преследование людей по политическим мотивам.

В ролике врачи говорят на русском и белорусском языках.

Видео появилось в Сети в воскресенье, 18 октября.