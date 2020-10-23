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Витебских медиков, записавших видеообращение к властям, вызывают в прокуратуру
23.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебским врачам, записавшим Витебска записали смелое видеообращение к властям">видеообращение к властям и народу Беларуси, стали приходить повестки в прокуратуру. Об этом TUT.BY сообщил один из медработников.
— Повестки стали приходить со вчерашнего дня, пока пришли четверым мужчинам. Трех человек вызывают в городскую прокуратуру 26 октября к 10 часам, а одного — к 11. Явиться нужно в кабинет приема граждан. Повестка подписана прокурором города Юрием Романовским, — рассказал TUT.BY медработник.
Врач рассказал, как записали видео, из-за которого медиков теперь вызывают:
— Группа неравнодушных из 16 человек решила: надо что-то делать. Ведь людей задерживают на улицах, бьют и судят. Значит, надо использовать какие-то другие формы выражения протеста. Так и записали.
Напомним, врачи из Витебска записали обращение к властям и народу. В нем они требуют рассказать правду о COVID-19, привлечь к ответственности сотрудников МВД, превысивших свои полномочия, и прекратить преследование людей по политическим мотивам.
В ролике врачи говорят на русском и белорусском языках.
Видео появилось в Сети в воскресенье, 18 октября.
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В ролике медики требуют рассказать правду о COVID-19, привлечь к ответственности сотрудников МВД, превысивших свои полномочия, и прекратить преследование людей по...
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