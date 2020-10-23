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Появились слухи об увольнениях в БСМП. И. о. министра здравоохранения ответил, что все работают

23.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в телеграм-каналах появилась информация о том, что в БСМП хотят не продлить контракт одному из заведующих отделением и еще 17 сотрудникам. Представитель телеграм-канала «Белые Халаты» спросил об этом и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Он ответил, что это слухи. Ранее сотрудники БСМП также сообщали TUT.BY, что информация о непродлении контрактов не подтверждается.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В телеграм-каналах появилась информация о том, что в БСМП хотят не продлить контракт одному из заведующих отделением и еще 17 сотрудникам. В самой больнице медики говорили TUT.BY, что информация о непродлении контрактов ему и коллегам не подтверждается.

Телеграм-канал «Белые Халаты» обратился с этим вопросом к и. о. министра здравоохранения Дмитрию Пиневичу. Его представители написали: появились слухи, «что есть указание уволить заведующего БСМП (история про стулья и конвоиров), а также не продлить контракт сотрудникам». Имеется в виду история, которая тоже распространялась в телеграм-каналах: в ней речь шла о том, что в больницу привезли мужчину с травмами и с ним был конвой, и для конвоя якобы не нашлось стульев, потому что из-за COVID-19 нет посещений.


Фото: из телеграм-канала «Белые Халаты»

Дмитрий Пиневич ответил:

— Ответ по БСМП — главный врач БСМП из отпуска отозван по производственной необходимости, заведующий реанимации работает и будет работать, семнадцать сотрудников БСМП, по поводу которых готовятся документы на непродление контрактов, мною не обнаружено. Насколько понимаю, вообще непонятен источник информации по 17. БСМП была и остается важнейшим профильным и ресурсным учреждением страны.


Фото: из телеграм-канала «Белые Халаты»

Напомним, БСМП — клиника, где работают одни из самых профессиональных медиков страны. Сюда после силовых разгонов акций протестов свозили пострадавших, и именно здесь медики делали все возможное, чтобы их спасти.

 
 
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На этой неделе в телеграм-каналах появилась информация о том, что в БСМП хотят не продлить контракт одному из заведующих отделением и еще 17 сотрудникам.
 
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