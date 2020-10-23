«Хочу поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям». Сотрудник Генпрокуратуры покидает службу

Источник материала: Tut.by

Как стало известно TUT.BY, за последнее время из Генпрокуратуры уволились сразу несколько высококлассных специалистов. Причина — несогласие с тем, какую позицию заняло ведомство по отношению к гражданам, которых преследуют за выражение мнения, в том числе к потерпевшим от действий силовиков. Напомним, в следственные органы поступило более 1800 заявлений, однако неизвестно ни об одном уголовном деле.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Олег Талерчик 19 лет проработал в прокуратуре, последние девять лет — в Генпрокуратуре, был старшим прокурором управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом. До 20-летнего стажа госслужащего, который дает право на повышенную пенсию в последующем, ему оставалось чуть более года. Олег согласился кратко прокомментировать свое решение:

— Это был внутренний экзамен для самого себя, — пояснил собеседник. — Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог.

По словам Олега, руководство не препятствовало его решению, служба прекращена по соглашению сторон. Как сложится дальнейшая карьера, бывший прокурор пока не знает.

По информации TUT.BY, которую подтвердили несколько источников, это не единичный случай увольнения в Генеральной прокуратуре. За последний месяц службу покинули сразу несколько высококлассных специалистов, в том числе начальники отделов и заместители начальников управлений. Кем их заменят, пока открытый вопрос, найти юристов такой же квалификации непросто.

Напомним, 9 сентября был назначен новый генеральный прокурор, им стал Андрей Швед. С 2006 по 2010 год Швед работал начальником юридического управления Государственного секретариата Совбеза, затем год занимал пост заместителя генерального прокурора. В 2012 году занял пост первого заместителя председателя Следственного комитета, а через год стал председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. Андрей Швед известен тем, что возглавлял комиссию, расследующую обстоятельства взрыва в метро в апреле 2011 года — тогда он занимал должность заместителя генерального прокурора.

Андрей Швед на новой должности активно выступает в государственных СМИ. Так, он сообщил , что с 9 августа в Беларуси возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка. Что же касается заявлений граждан, пострадавших от действий силовиков, то, как отметил Швед, «у нас правовое государство»:

— Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению, — заверил он.

Согласно ст. 173 УПК, решение по заявлению должно быть принято в срок не позднее трех суток, а при необходимости проверки достаточности наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела — не позднее десяти суток. В случае невозможности принятия решения в сроки, указанные выше, этот срок может быть продлен до одного месяца, а в некоторых случаях — до трех месяцев (условия продления сроков — по ссылке ).

Начальник Ленинского РУВД Минска на встрече с жителями района сообщил , что в следственные органы поступило 1800 заявлений от пострадавших граждан. Пока неизвестно ни об одном уголовном деле, которое было заведено по данным фактам.

Кроме того, по инициативе Генеральной прокуратуры 26 августа была создана Межведомственная комиссия для изучения обращения граждан, заявивших о том, что их избивали и унижали сотрудники милиции. Помимо представителей Генпрокуратуры в ее состав вошли сотрудники Следственного комитета, МВД и Госкомитета судебных экспертиз, а также депутат Палаты представителей Александр Дубов (до избрания в парламент был заместителем генпрокурора). Возглавляет комиссию заместитель генерального прокурора Дмитрий Гора (до назначения в Генеральной прокуратуре служил в КГБ). Прошло почти два месяца с момента создания комиссии, однако публичных сообщений о ее работе нет, Генеральная прокуратура отказывается даже сообщить, кто из правоохранителей входит в состав комиссии.