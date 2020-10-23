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Все нарушители ответят по закону, за «сутки» могут отчислить: Генпрокурор встретился со студентами

23.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государство обладает достаточными ресурсами, чтобы выявить всех нарушителей закона. Поэтому надо выбирать те варианты выражения своей гражданской позиции, которые не приведут к правонарушениям. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: prokuratura.gov.by

— Причиной для отчисления может стать определенное количество пропусков занятий по неуважительным причинам. Административный арест, который студент отбывает по решению суда, не является уважительной причиной для пропуска занятий. Могу лишь посоветовать взвешивать свои поступки и трезво оценивать их возможные последствия, — заявил генеральный прокурор. Он также добавил, что «государство располагает достаточными ресурсами для выявления всех нарушителей закона».

Швед подчеркнул, что важно критически воспринимать информацию.

— Не нужно ломать себе жизнь, поддаваясь на провокации тех, кто беззастенчиво использует людей. Пока они остаются безнаказанными. Пока… Вам и нам в этой стране жить. Мы привыкли к тому, что она чистая, мирная, безопасная. Привыкли как к данности и в некотором смысле допустили этот конфликт… Не торопитесь. Перед вами вся жизнь. И нужно понимать, что, поддавшись манипуляторам, можно сломать ее одним необдуманным шагом.


Фото: prokuratura.gov.by

Он также отметил, что «если раньше мы видели, как часть студенчества принимает активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то сегодня речь идет уже о единичных фактах».

Генпрокурор напомнил присутствующим, что в учреждениях образования не допускаются создание политических партий и объединений, подчеркнув, что «это мировая практика». Он рекомендовал изучить зарубежное законодательство в соответствующих сферах, заявив, что аналогичные нормы белорусского права во многом либеральнее.

Как ранее сообщал Андрей Швед, в Беларуси с 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка. Он также заявил, что государственные обвинители по таким делам будут просить суды назначать нарушителям максимальные меры наказания.

 
 
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