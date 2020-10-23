«По воскресеньям выхожу с БЧБ, а в будни закрашиваю флаги». Коммунальники - о работе после выборов

Источник материала: Tut.by

«У меня дома тоже есть БЧБ-флаг, я с ним по воскресеньям выхожу в центр. Но по работе я флаги на остановках и дорожных знаках должен закрашивать. И, знаете, очень неприятно, когда тебя при этом снимают и орут: «Фашист!». TUT.BY разыскал минских коммунальников, которые снимают бело-красно-белую символику, закрашивают муралы и надписи «Лукашенко, уходи» на домах. Что они думают о такой работе? Есть ли за это доплаты, приходится ли работать по выходным?



Коммунальник закрашивает красную полоску на постаменте знаменитого зубра в Малиновке. Фото: TUT.BY

— Ужасно работается эти два месяца, — в такой мысли сходятся все коммунальники, с которыми мы пообщались. Люди, которые снимают флаги и закрашивают надписи на домах и остановках, согласились поговорить — анонимно, имена собеседников — вымышлены.

«Подлетают люди, кричат: Что вы делаете? Зачем вы правду закрашиваете?»

Петр — представитель администрации одного из ЖЭУ в Заводском районе Минска. Он объясняет, что закрашивание надписей «вандального характера» — часть технического обслуживания домов.

— Все надписи, независимо от того, бело-красно-белые они или нет, должны быть закрашены. Это прямая обязанность так называемых мастер-хаусов (слесарей-сантехников), которые обслуживают дома. Но из-за запуска отопительного сезона они физически не успевали все это делать сами, так что дергали и моих маляров. Скажем, меняет слесарь-сантехник задвижку — он же не бросит дом без воды из-за того, что где-то срочно надо закрасить мурал. Но когда ты все равно звонишь рабочему по надписям несколько раз на день — это выматывает и тебя, и его.

Собеседник говорит, что поначалу маляры отказывались закрашивать «политические» надписи. Потом согласились.



Фото: читатель TUT.BY

Надписи вроде «Лукашенко, уходи» на домах стали появляться за две — три недели до 9 августа, говорит собеседник. Сначала их закрашивали только в будни, но потом администрация Заводского района распорядилась, что бригады маляров должны дежурить по выходным. Похожая ситуация, по нашей информации, и в других районах Минска.

— Во время дежурств в выходные были случаи, когда на рабочих нападали. Подлетают люди, кричат: «Да что вы делаете? Да что вы правду закрашиваете?». И начинают пихать, драться — тогда рабочие быстро уезжают. В будни все проходит мирно. Теперь мы не закрашиваем надписи в выходные. И нервно, и смысл? К понедельнику все равно на том же месте появится что-то новое.



Фото: TUT.BY

Коммунальников из многих ЖЭУ вынуждали срезать и красно-белые ленточки, которыми жители увешивают заборы.

— Но стоит вопрос, как это все будет оплачиваться. Руководство обещает: «Ну подождите, сейчас такая ситуация». Наделали смет по закрашиванию надписей, по снятию ленточек — отправили, но толку пока нет. Сейчас решается на высоком уровне, как это все проплачивать, с кого брать деньги. Деньгами нам пока еще никто ничего не компенсировал. Делаем все за большое человеческое спасибо.

Петр называет два последних месяца жуткими из-за большого количества отчетов.

— Сейчас, если надпись оппозиционная, бэчэбэшная, — я вообще должен сотрудника РУВД по каждому случаю вызывать. Но сделать это по всем надписям физически невозможно. Звонишь в РУВД, милиция приезжает на один адрес, потом на второй — и так проходит полдня. Потом ты отправляешь маляров красить и должен написать кучу отчетов. Работники все это должны фотографировать «до» и «после».



Фото: читатель TUT.BY

Раз в неделю отчеты о такой работе нужно отправлять в районное ЖКХ и в ГО «Минское городское жилищное хозяйство. Еще есть отчеты в прокуратуру, в администрацию. Кроме того, нужно составлять сметы по выполненным работам и оценивать ущерб.

— А ущерб может быть большим. К примеру, если мы надпись в два квадратных метра закрасили, потратили 300 грамм краски, то работа обошлась в пять рублей, а ущерб считается на весь фасад и составит несколько тысяч. Почему так много? Потому что на части жилого фонда окраска точно должна быть тон в тон. То есть, если вдруг виновного найдут, ему предъявят счет за весь фасад. Такой подход был и раньше.

По словам собеседника, специалисты его ЖЭУ флаги с балконов снимают мало. Причина простая — нет своих автовышек.

— Аренда автовышки — это 300−400 рублей на рабочий день. Значит, чтобы снять два флага, мне надо потратить 400 рублей, а потом техника будет простаивать. Первое время поэтому мы вообще флаги не снимали, а потом нам дали номера «Зеленстроя» — у них дежурят «вышкари».



Сотрудники МЧС при помощи вышки снимают флаг с минского балкона. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Сам Петр считает, что снятие флагов с фасадов ничем объяснить нельзя.

— Если флаг висит на окне, то мы обязаны сообщать в милицию. Но опять же — эта символика не запрещена! Сейчас прикрываются тем, что это нарушает целостность архитектурного фасада. Нашли к чему примазаться! Красные плафоны в подъездах вместо белых тоже не противоречат ничему, а в ЖСПК из-за этого приходят проверки. Это злит.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А вот рисовать на зданиях, считает коммунальник, — это лишнее.

— Люди сейчас активничают и готовы изрисовать что угодно сейчас. Я сам сижу в телеграм-чатах, как-то писал: сам работаю в ЖЭСе, я и мои сотрудники — за протестующих. Но рисунки на фасадах просто добавят нам работы. Люди в чате говорят: «Иди увольняйся». Да вы представляете, если все сотрудники ЖЭСов поувольняются? Это ж обслуживающая организация, будет просто жесть в домах!





Ленточки с заборов, говорит Петр, его работники поначалу тоже снимали, но теперь это перепоручили другой организации.

— Ленточки мне нравятся. Красиво смотрится, особенно, когда весь забор бело-красно-белый.

Сотрудница одного из ЖЭУ Партизанского района Карина добавляет, что заявки что-то закрасить приходят из местного РУВД, но не только оттуда.

— Жители, которые топят за Батьку, звонят на 115 и оставляют заявки, что разрисован фасад. А если по дороге проезжает глава администрации и он видит что-то — надо срочно устранять.



Жители домов на Романовской Слободе украшают ограду спортивной площадки узорами в виде национального орнамента. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

При этом собеседница не помнит, чтобы в районе обслуживания ее ЖЭУ нарисовали «какое-то красивое граффити».

— Просто надписи в основном. Закрашиваем, но ребята сейчас начали использовать краску, которую обычной фасадной не замажешь — все равно проявляется.

Сотрудница ЖЭУ вздыхает, что раньше коллектив был более сплоченным.

— Раньше очень приятные отношения были, а сейчас разделились на два лагеря. Есть давление на тех, кто высказывается, — голосовал за Тихановскую, бюллетени фотографировал.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Сотрудник еще одного минского ЖЭУ Алексей отмечает, что в их районе фотографии надписей, которые надо срочно устранить, присылают в специальную группу в вайбере. В ней, кроме коммунальников, состоят сотрудники РУВД и администраций.

— Оттуда сыплются фото для ЖЭУ с адресами, где на фасаде что-то нарисовали. Необходимо это быстро закрасить, и неважно, каким цветом, какой ценой, неважно, что у тебя нет краски или другие проблемы. Фотографии идут потоком, если что-то срочно надо отрабатывать — могут и в воскресенье в 7 утра поднять директоров ЖЭУ, районных ЖКХ.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Иногда подозревают в нанесении граффити самих коммунальников.

— Бывает, что люди выбираются на крыши, но при этом не взламывают замки, а наверху рисуют флаги, которые видны с дороги. И мы вынуждены это фиксировать. К сожалению, по таким поводам даже привлекают прокуратуру. Но дело в том, что ключи от технических помещений находятся не только в ЖЭСе, берут их и работники других обслуживающих организаций.

Алексей говорит, что сотрудники его ЖЭУ активно обходят дома на своей территории и упрашивают людей снимать флаги с окон и балконов.



Архитектурные элементы — вазы — на крыше, на них нанесли красную полоску. Фото читатель TUT.BY

— Некоторые снимают. Есть жильцы принципиальные, которые просто отказываются это делать. Ну мы в принципе никаких мер и не предпринимаем, потому что законом их вывешивать и не запрещено. Тогда мы просто разворачиваемся и уходим, пишем, что нам отказали. Да и знаете, если флаги снимают — это непонятный бумеранг. Сегодня мы сняли один флаг, а завтра появилось два. Мне кажется, без такого внимания не было бы и такого ажиотажа.

Вышки не использует из-за дорогостоящей аренды и этот ЖЭУ. Мужчина, конечно, видел ролики, где коммунальники снимают флаг с вышек, порой при этом нарушая технику безопасности.

— На предприятии должен быть обученный персонал, который может работать на высоте. Страховка во время работы на высоте тоже должна быть. Я видел, как человек удочкой «вылавливает» флаг, и даже знаю его, немаленькая должность у мужчины. То, что он делал, — очень опасно, жалко на это смотреть.

«Смывать надписи на остановках — такая работа была и раньше»

Сергей работает в «Ремавтодоре» одного из районов Минска. Мужчина рассказывает, что задача грузчиков и мастеров и в спокойное время — следить за состоянием тротуаров, пешеходных переходов и павильонов на остановках.

— Смывать и закрашивать надписи входило в наши обязанности и раньше, но сейчас надписей очень много. Если краска на остановке — толстым слоем, то грузчику это на час работы с растворителем и тряпками. И теперь это бесполезная работа, потому что потом снова придут и нарисуют.

Самые популярные надписи сезона — «3%», «Лукашенко, уходи!», встречаются фразы и пожестче. Пару недель назад в соцсетях писали про остановку на проспекте Дзержинского, которую щедро обклеили фотографиями членов избиркомов с надписями «Как ашчушчэния».



Остановка в Большевике, Минский район. Фото: читатель TUT.BY

— Если остановки обклеивают целиком, а клей особенно крепкий, то стекла вообще приходится менять, — говорит собеседник. — Никому от этого не хорошо.

Стоимость стеклянного блока — 17 рублей, а остекление остановки состоит из нескольких таких. Работа по установке нового стекла стоит 72 рубля в час. Такие расценки подают в милицию в случаях, если остановки разбивают, объясняет Сергей.

— А вот снимать флаги грузчики отказываются ездить, потому что это не входит в их обязанности. А если ехали, то это был негативный опыт. Людям прокалывали шины в машинах, приходилось вызывать милицию. Я тоже однажды снимал бело-красно-белый флаг со столба. Машины сигналили, было страшно, колени тряслись потом. Почему страшно? Люди боятся, что их лица снимут и видео попадет в интернет. У нас же часто работают мужчины старшего возраста, дети показывают отцам эти видео — мужики расстраиваются. Говорят, что больше не поедут. Если стирать надписи на остановках — наша работа, но это все — нет. Я считаю, флаги никому не мешают, ленточки тоже.

Несмотря на все вышесказанное, собеседник считает, что «люди имеют право на протест».



Фото: читатель TUT.BY

«У меня дома тоже БЧБ, я с ним по воскресеньям иду в центр»

Андрей — тоже сотрудник дорожной организации, он оттирает надписи с остановок, дорожных знаков, снимает БЧБ-флаги с мостов.



Фото: читатель TUT.BY

— Мы отвечаем за безопасность дорожного движения, а сейчас любят раскрасить в красно-белый дорожные знаки, или зебру разрисовать, или разметку — по белой полосе провести красную. Это небезопасно. Когда на мостах, на перилах висят флаги — это тоже отвлекает от движения, ничего такого не должно быть. Это относится не только к БЧБ, мы и рекламу несанкционированную с мостов снимаем. Если этого не делать — у нас будут проблемы с ГАИ, прилетит 20 базовых штрафа. Независимо от содержания надписей и ситуации в стране, мы должны все это убирать, — объясняет мужчина. Я так считаю: вешайте флаг у себя на балконах, на заборе дома. Но на мосту — пожалуйста, не надо, ведь проблемы будут у меня.

Иногда дорожные знаки изрисовывают так сильно, что их приходится заменять.

— А они недешевые, какой-нибудь маленький знак «уступи дорогу» или «главная дорога» стоит около 80 рублей. Это ложится на счет обслуживающей организации. Краска разметочная тоже довольно дорогая.

Собеседник добавляет, что работы стало больше, приходится дежурить по выходным, но по деньгам «все обычно».



Зебра не только с желтыми, но и красными полосами, Борисовский район. Фото: читатель TUT.BY

Закрашивая надписи на знаках и остановках, Андрей чувствует свою правоту, но психологически ему приходится тяжело.

— В августе все было спокойнее — закрасили и закрасили. Но с сентября стали неприятные ситуации происходить. Стираешь надпись на остановке, а мимо проезжают люди, крутят пальцами у виска. Кто-то может остановиться, подойти, снимать на телефон, оскорблять. А у меня дома тоже есть БЧБ-флаг, я с ним по воскресеньям выхожу в центр. И, знаете, очень неприятно, когда тебя же в будни вот так фотографируют и орут: «Фашист!» — объясняет дорожник. — В лицо тыкают мобильным, кричат: «Страна должна знать своих героев!» и «Я против насилия». Ну, чувак, я и другие рабочие тоже против насилия, мы никого не били, но я не могу не делать свою работу. Доходило до того, что нам приходилось вызывать милицию, чтобы патрулировали, пока мы закрашиваем что-то. Но бывают и адекватные люди. Спрашивают: «Ой, вы там флаг мой сняли, можно забрать?». Да без проблем, забирай.



Фото: TUT.BY