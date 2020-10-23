В минском метро умер 50-летний мужчина. В СК рассказали подробности произошедшего

Источник материала: Tut.by

На станции метро «Московская» вечером 22 октября скончался 50-летний мужчина. В Следственном комитете рассказали подробности произошедшего, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам официального представителя СК Ильи Босько, 22 октября в 23.43 в милицию поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о смерти мужчины на станции метро «Московская». Установлено, что около 23 часов в фойе станции 50-летний мужчина резко почувствовал недомогание, попросил сотрудников метрополитена вызвать скорую помощь и потерял сознание. Прибывшей медбригадой была констатирована смерть мужчины. Моменту наступления летального исхода предшествовало массивное кровотечение. Его источник зафиксирован в ходе осмотра тела и связан с имеющимся у погибшего заболеванием.

По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Телесных повреждений, указывающих на совершение в отношении него противоправных действий, в ходе осмотра не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.