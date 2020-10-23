ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минском метро умер 50-летний мужчина. В СК рассказали подробности произошедшего

23.10.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На станции метро «Московская» вечером 22 октября скончался 50-летний мужчина. В Следственном комитете рассказали подробности произошедшего, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам официального представителя СК Ильи Босько, 22 октября в 23.43 в милицию поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о смерти мужчины на станции метро «Московская». Установлено, что около 23 часов в фойе станции 50-летний мужчина резко почувствовал недомогание, попросил сотрудников метрополитена вызвать скорую помощь и потерял сознание. Прибывшей медбригадой была констатирована смерть мужчины. Моменту наступления летального исхода предшествовало массивное кровотечение. Его источник зафиксирован в ходе осмотра тела и связан с имеющимся у погибшего заболеванием.

По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Телесных повреждений, указывающих на совершение в отношении него противоправных действий, в ходе осмотра не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.
 
Новости дня
Новости общества
 
В квартиру сына первого руководителя Беларуси Станислава Шушкевича пытались попасть неизвестные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.10.2020
Mir24.TV Belarus
23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика