|
В минском метро умер 50-летний мужчина. В СК рассказали подробности произошедшего
23.10.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На станции метро «Московская» вечером 22 октября скончался 50-летний мужчина. В Следственном комитете рассказали подробности произошедшего,
По словам официального представителя СК Ильи Босько, 22 октября в 23.43 в милицию поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о смерти мужчины на станции метро «Московская». Установлено, что около 23 часов в фойе станции 50-летний мужчина резко почувствовал недомогание, попросил сотрудников метрополитена вызвать скорую помощь и потерял сознание. Прибывшей медбригадой была констатирована смерть мужчины. Моменту наступления летального исхода предшествовало массивное кровотечение. Его источник зафиксирован в ходе осмотра тела и связан с имеющимся у погибшего заболеванием.
По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Телесных повреждений, указывающих на совершение в отношении него противоправных действий, в ходе осмотра не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)