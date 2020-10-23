Лукашенко выступил против митинга в его поддержку и назвал причины

На супер-митинг в поддержку Александра Лукашенко, по его словам, «со всей страны выразили желание прибыть большое количество людей - порядка 250-300 тысяч». Однако сам президент – против проведения массового предприятия.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время поездки в Слуцкий район 23 октября, сообщает госагентство БЕЛТА.

«Я, наверное, вас удивлю и разочарую: моя позиция отрицательная. Мое мнение на сегодняшний день - не надо нам собирать людей», - сказал он.

И предложил собрать всех желающих весной, когда будет тепло. По словам Лукашенко, он сам позвонил премьер-министру Роману Головченко и попросил собрать губернаторов, посоветоваться и отменить мероприятие.

«Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну, 15 тыс. меня увидят», - сказал он. И добавил, что будет невозможно обеспечить безопасность людей. «Один взрыв где-то в толпе - и люди начнут давить, как на Немиге», - отметил Лукашенко.

По его словам, на митинг собирались приехать люди пожилого возраста, ветераны. А потому стоит вопрос их безопасности, оперативного оказания медпомощи, если возникнет такая необходимость.

Ранее сообщалось, что власти планируют 25 октября провести масштабный митинг, организацией его выступала Федерация профсоюзов. Ее глава Михаил Орда говорил, мероприятие собирают, чтобы показать, «кто в нашей стране хозяин!». Не исключалось выступление перед участникам митинга и президента.

Сообщалось также, что на предприятиях проходят собрания , на которых доводят до сведения, что в воскресенье, 25 октября, состоится митинг в поддержку президента Лукашенко. Но уже сегодня на площади Независимости и около стелы рабочие начали разбирать сцены.

Ранее сообщалось, что 13 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с «Народным ультиматумом», который оставляет Александру Лукашенко 13 дней на уход в отставку.

Этот срок истекает 25 октября. Каждое воскресенье в городах страны проходят мирные акции протеста противников действующей власти. Таким образом, в ближайшее воскресенье пройдут акции двух кардинально противоположных полюсов

Накануне Лукашенко пообещал , что «в воскресенье в Минске будет наведен порядок».

Фото Reuters