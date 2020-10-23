«Да, я ушел». Из Генпрокуратуры уволился начальник отдела государственного обвинения Эльдар Сафаров

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Эльдар Сафаров завершил свою службу в Генеральной прокуратуре.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Да, я ушел. Это связано с событиями, которые произошли летом и осенью, — подтвердил свой уход TUT.BY уже бывший начальник отдела государственного обвинения Эльдар Сафаров.

На прошлой неделе он завершил свою службу в Генеральной прокуратуре. Разговоры о том, что Эльдар Сафаров написал заявление на увольнение, были еще в августе, но тогда эта информация не подтвердилась.

Одно из последних публичных выступлений экс-начальника отдела государственного обвинения было весной 2019 года. Тогда во время пресс-конференции он комментировал изменения в Уголовном кодексе, одно из которых — отмена конфискации имущества. А также высказался по поводу первого оправдательного приговора главному инженеру МЗКТ Андрею Головачу. На тот момент Головач почти четыре года находился за решеткой, его оправдали и тут же задержали.

— Основанием для избрания меры пересечения явилось не одно, а два уголовных дела. По одному был вынесен оправдательный приговор. На сегодняшний день мы проверяем его законность и обоснованность , — комментировал в 2019 году Эльдар Сафаров.

Через несколько месяцев Андрея Головача оправдают во второй раз , и прямо в зале суда он выйдет на свободу.

Эльдар Сафаров в 2007 году был государственным обвинителем по второму уголовному делу «морозовцев», тогда Верховный суд вынес два смертных приговора — Сергею Морозову и Игорю Данченко.

В 2010 году Сафаров представлял сторону обвинения по делу Николая Автуховича, которого обвиняли в поджоге дома бывшего начальника Волковысского РОВД. Во время прений сторон прокурор потребовал приговорить Автуховича к 20 годам колонии усиленного режима. Суд снял с Автуховича обвинения в подготовке террористического акта и в организации поджога дома и признал виновным в перевозке и хранении пяти патронов к охотничьей винтовке. Николая Автуховича приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии.