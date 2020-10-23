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«Да, я ушел». Из Генпрокуратуры уволился начальник отдела государственного обвинения Эльдар Сафаров
23.10.2020 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе Эльдар Сафаров завершил свою службу в Генеральной прокуратуре.
— Да, я ушел. Это связано с событиями, которые произошли летом и осенью, — подтвердил свой уход TUT.BY уже бывший начальник отдела государственного обвинения Эльдар Сафаров.
На прошлой неделе он завершил свою службу в Генеральной прокуратуре. Разговоры о том, что Эльдар Сафаров написал заявление на увольнение, были еще в августе, но тогда эта информация не подтвердилась.
Одно из последних публичных выступлений экс-начальника отдела государственного обвинения было весной 2019 года. Тогда во время пресс-конференции он комментировал изменения в Уголовном кодексе, одно из которых — отмена конфискации имущества. А также высказался по поводу первого оправдательного приговора главному инженеру МЗКТ Андрею Головачу. На тот момент Головач почти четыре года находился за решеткой, его оправдали и тут же задержали.
— Основанием для избрания меры пересечения явилось не одно, а два уголовных дела. По одному был вынесен оправдательный приговор. На сегодняшний день
Через несколько месяцев Андрея Головача
Эльдар Сафаров в 2007 году был государственным обвинителем по второму уголовному делу «морозовцев», тогда Верховный суд вынес два смертных приговора — Сергею Морозову и Игорю Данченко.
В 2010 году Сафаров представлял сторону обвинения по делу Николая Автуховича, которого обвиняли в поджоге дома бывшего начальника Волковысского РОВД. Во время прений сторон прокурор потребовал приговорить Автуховича к 20 годам колонии усиленного режима.
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На прошлой неделе Эльдар Сафаров завершил свою службу в Генеральной прокуратуре.
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