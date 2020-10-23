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В Гродно за участие в марше осудили профессора, доктора исторических наук

23.10.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно за участие в акции протеста, проходившей в областном центре 20 сентября и собравшей около тысячи участников, судили профессора Варшавского университета, доктора исторических наук Алеся Смоленчука.


Фото: предоставлено читателем

Административное дело рассматривалось в суде Ленинского района Гродно. Судья Николай Сергейко оштрафовал Смоленчука на 10 базовых величин — это 270 рублей.

Профессор рассказал в суде, что в акции участвовал, однако не считает это правонарушением и вины своей не признает.

Алеся Смоленчука задержали в Гродно 20 сентября. После оформления протокола его отпустили.

В тот же день, кстати, был задержаны и актеры Гродненского драмтеатра — заслуженный артист Беларуси, 64-летний Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова.

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Теги: Гродно
 
 
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Профессор рассказал в суде, что в акции участвовал, однако не считает это правонарушением и вины своей не признает.
 
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