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В Гродно за участие в марше осудили профессора, доктора исторических наук
23.10.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно за участие в акции протеста, проходившей в областном центре 20 сентября и собравшей около тысячи участников, судили
Административное дело рассматривалось в суде Ленинского района Гродно. Судья Николай Сергейко оштрафовал Смоленчука на 10 базовых величин — это 270 рублей.
Профессор рассказал в суде, что в акции участвовал, однако не считает это правонарушением и вины своей не признает.
Алеся Смоленчука задержали в Гродно 20 сентября. После оформления протокола его отпустили.
В тот же день, кстати, был задержаны и актеры Гродненского драмтеатра — заслуженный артист Беларуси, 64-летний Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова.
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Профессор рассказал в суде, что в акции участвовал, однако не считает это правонарушением и вины своей не признает.
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