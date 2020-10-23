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Мусоросортировочный завод в Витебске планируют открыть до конца 2020 года
23.10.2020 15:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мусоросортировочный завод в Витебске, запуск которого не раз
Юрий Дядело сообщил, что завод полностью построен, смонтировано технологическое оборудование:
— Ввод в эксплуатацию задерживается, так как из-за ограничительных мероприятий по COVID-19 в Витебск не могут приехать итальянские специалисты — для пуско-наладочных работ. По нашим оценкам, визит может состояться в начале ноября. Как только это произойдет, в течение месяца завод запустят.
Мощности завода позволят сортировать до 100 тысяч тонн отходов в год.
Завод — часть регионального комплекса по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, который планируют создать в Витебске для обслуживания областного центра, Витебского, Городокского, Шумилинского и Лиозненского районов.
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Ввод завода в эксплуатацию задерживается, так как из-за ограничительных мероприятий по COVID-19 в Витебск не могут приехать итальянские специалисты - для...
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