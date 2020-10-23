Мусоросортировочный завод в Витебске планируют открыть до конца 2020 года

Источник материала: Tut.by

Мусоросортировочный завод в Витебске, запуск которого не раз переносили из-за пандемии COVID-19, планируют сдать в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщают «Витебские вести» со ссылкой на начальника главного управления ЖКХ облисполкома Юрия Дядело.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Юрий Дядело сообщил, что завод полностью построен, смонтировано технологическое оборудование:

— Ввод в эксплуатацию задерживается, так как из-за ограничительных мероприятий по COVID-19 в Витебск не могут приехать итальянские специалисты — для пуско-наладочных работ. По нашим оценкам, визит может состояться в начале ноября. Как только это произойдет, в течение месяца завод запустят.

Мощности завода позволят сортировать до 100 тысяч тонн отходов в год.

Завод — часть регионального комплекса по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, который планируют создать в Витебске для обслуживания областного центра, Витебского, Городокского, Шумилинского и Лиозненского районов.