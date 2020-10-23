Штаб Бабарико запускает проект, который будет фиксировать правонарушения силовиков

Сеголня прошла презентация нового проекта штаба Виктора Бабарико - «23.34». Проект направлен на выявление абсолютно всех нарушений со стороны правоохранительных органов, начиная со старта предвыборной кампании. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Бабарико.

Данное предложение также поддерживают не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна», международный комитет по расследованию пыток, Координационный совет, платформа «Голос» и «Честные люди».

«Проект предназначен, чтобы вся информация про нарушения прав человека, которые происходят с лета, не была пропущена, не была забыта. И чтобы мы могли использовать это для привлечения внимания к тому, что происходит в Беларуси, для оказания дополнительной помощи пострадавшим людям и для того, чтобы обеспечить справедливость в будущем», - заявил сегодня член Координационного совета Максим Богрецов во время презентации проекта.

Название отсылает к статье Кодекса об административной ответственности, по которой за 2 с половиной месяца прошло 15 тысяч человек – ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Инициаторы проекта просят всех, кто попал под преследование в связи мирными протестами, рассказать свою историю, как их задержали, в каких условиях они находились, что с ними происходило и так далее.

Свои истории белорусы могут прислать через специальную форму на сайте www.23-34.net .

На момент начала презентации на сайте проекта «23.34» было отмечено, что собрано 373 истории, после ее окончания (через 45 минут) – 519.

«Конечная цель проекта – это честные суды над всеми, кто был причастен к репрессиям в отношении белорусского народа», – говорит пресс-секретарь КС Антон Родненков.