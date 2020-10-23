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Штаб Бабарико запускает проект, который будет фиксировать правонарушения силовиков
23.10.2020 15:49 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сеголня прошла презентация нового проекта штаба Виктора Бабарико - «23.34». Проект направлен на выявление абсолютно всех нарушений со стороны правоохранительных органов, начиная со старта предвыборной кампании. Об этом
Данное предложение также поддерживают не зарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна», международный комитет по расследованию пыток, Координационный совет, платформа «Голос» и «Честные люди».
«Проект предназначен, чтобы вся информация про нарушения прав человека, которые происходят с лета, не была пропущена, не была забыта. И чтобы мы могли использовать это для привлечения внимания к тому, что происходит в Беларуси, для оказания дополнительной помощи пострадавшим людям и для того, чтобы обеспечить справедливость в будущем», - заявил сегодня член Координационного совета Максим Богрецов во время презентации проекта.
Название отсылает к статье Кодекса об административной ответственности, по которой за 2 с половиной месяца прошло 15 тысяч человек – ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Инициаторы проекта просят всех, кто попал под преследование в связи мирными протестами, рассказать свою историю, как их задержали, в каких условиях они находились, что с ними происходило и так далее.
Свои истории белорусы могут прислать через специальную форму на сайте
На момент начала презентации на сайте проекта «23.34» было отмечено, что собрано 373 истории, после ее окончания (через 45 минут) – 519.
«Конечная цель проекта – это честные суды над всеми, кто был причастен к репрессиям в отношении белорусского народа», – говорит пресс-секретарь КС Антон Родненков.
Напомним, по статье 23.34 были
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Сеголня прошла презентация нового проекта штаба Виктора Бабарико - «23.34». Проект направлен на выявление абсолютно всех нарушений со стороны правоохранительных...
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