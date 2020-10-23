В Бресте журналисту Максиму Хлебцу дали 15 суток за «участие в акции»

Источник материала: Tut.by

23 октября в 15.00 в Бресте возобновили рассмотрение административных дел журналистов Максима Хлебца и Романа Чмеля. Их обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии 18 октября. Первым был Хлебец — суд дал ему 15 суток.



Слева направо: Роман Чмель, Максим Хлебец. Фото: TUT.BY

Судил журналиста судья Александр Семенчук. Свидетелем выступал замначальника УВД Брестского облисполкома Александр Кисель.

По делу второго журналиста, Романа Чмеля, пока объявлен перерыв.

(Будет дополнено).

Напомним, внештатного журналиста «Брестской газеты» Максима Хлебца и внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» и журнала «Бинокль» Романа Чмеля задержали 18 октября, когда они выполняли свои профессиональные обязанности — освещали воскресное шествие сторонников перемен.

Их доставили в Ленинский РОВД, а затем отправили в ИВС, где они провели трое суток до суда. Сотрудники милиции посчитали работу журналистов участием в несанкционированном массовом мероприятии и составили на них протоколы по статье 23.34 КоАП.

21 октября Романа Чмеля и Максима Хлебца доставили в суд. Защитники журналистов попросили предоставить время для ознакомления с материалами административных дел.

Суд их ходатайства удовлетворил, журналистов в связи с истечением срока задержания отпустили.

22 октября возобновилось рассмотрение административного дела Максима Хлебца. Суд принял направить материалы на доработку в РОВД. Аналогичное решение приняли по делу Романа Чмеля.