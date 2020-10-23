В районе площади Славы в Могилеве завтра будет перекрыто движение транспорта

Источник материала: Tut.by

В районе площади Славы в Могилеве 24 октября с 8.00 будет перекрыто движение транспорта, предупреждают в исполкоме.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Движение будет закрыто на площади Славы, улице Первомайской (от площади Славы до улицы Болдина). Связано это с тем, что в этот день в городе пройдет республиканский автопробег «За единую Беларусь!».

Движение будет закрыто до окончания мероприятия.

Республиканский автопробег «За единую Беларусь!» стартует в Минске. Колонна автомобилистов под государственными флагами отправится в путь в 10.00. По дороге к ней должны присоединиться автомобилисты других населенных пунктов страны. Финальной точкой маршрута станет Буйничское поле (Могилевский район), где участники акции возложат цветы к каплице. Для них также проведут экскурсию по мемориальному комплексу.