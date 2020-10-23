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В Полоцке уволился идеолог райисполкома
23.10.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцком райисполкоме уволился начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Денис Гуткин.
TUT.BY связался с Денисом Гуткиным, чтобы узнать причину увольнения. Он не стал это комментировать, но подтвердил, что ушел с должности.
Денис Гуткин не работает в райисполкоме с 23 октября. На сайте местной администрации еще можно найти его
Заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Ольга Сапун будет исполнять обязанности руководителя,
Напомним, в Глубоком 21 августа
Девушка рассказала TUT.BY, что подала заявление 10 августа, на следующий день после выборов. Увольнение связано с политической ситуаций в стране:
— Позиция многих людей такая, что они против действующей власти, не согласны с итогами выборов. Я хочу быть честной перед своими земляками и другими белорусами. Поэтому и ушла из райисполкома. Ушла по велению совести.
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В Полоцком райисполкоме уволился начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Денис Гуткин.
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