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Как платить налог на недвижимость минчанам – владельцам двух квартир

23.10.2020 17:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси обнародовало разъяснение, как платить налог на недвижимость минчанам, которые умеют в собственности две и более квартиры.

© Sputnik / Алексей Куденко
МНС напомнило белорусам, что нужно заплатить имущественные налоги

Порядок уплаты данного налога для жителей столицы был изменен с 1 января текущего года.

Так, в ЕРИП при вводе информации при уплате налога на недвижимость необходимо выбирать инспекцию МНС того района, где находится квартира.

"Например, гражданин владеет квартирами, расположенными в Советском и Центральном районах. За квартиру, расположенную в Центральном районе г предъявлен налог на недвижимость, за квартиру в Советском районе предоставлена льгота. Налог на недвижимость следует уплачивать в ИМНС Центрального района", – привели пример в министерстве.

Там также напомнили, что граждане уплатить налог на недвижимость должны не позднее 16 ноября, поскольку последний срок в текущем году (15 ноября) приходится на выходной день.

 
Теги: Минск
 
 
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Граждане уплатить налог на недвижимость должны не позднее 16 ноября, поскольку последний срок в текущем году приходится на выходной.
 
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