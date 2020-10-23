Как платить налог на недвижимость минчанам – владельцам двух квартир

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 окт – Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси обнародовало разъяснение, как платить налог на недвижимость минчанам, которые умеют в собственности две и более квартиры.

Порядок уплаты данного налога для жителей столицы был изменен с 1 января текущего года.

Так, в ЕРИП при вводе информации при уплате налога на недвижимость необходимо выбирать инспекцию МНС того района, где находится квартира.

"Например, гражданин владеет квартирами, расположенными в Советском и Центральном районах. За квартиру, расположенную в Центральном районе г предъявлен налог на недвижимость, за квартиру в Советском районе предоставлена льгота. Налог на недвижимость следует уплачивать в ИМНС Центрального района", – привели пример в министерстве.

Там также напомнили, что граждане уплатить налог на недвижимость должны не позднее 16 ноября , поскольку последний срок в текущем году (15 ноября) приходится на выходной день.