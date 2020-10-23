Спецоперация в Уручье. Коммунальники под присмотром милиции доставали из пруда домик для уток

Источник материала: Tut.by

В Уручье коммунальники и милиция заняты борьбой с домиком для уток. Он никому не мешал пару лет, но все изменилось, когда его крыша стала красно-белой. В пятницу утром здесь провели целую спецоперацию, чтобы достать птичий дом.



Спецоперация 23 октября. Фото: читатель TUT.BY

Место действия — пруд в Уручье (между домом № 16 по улице Академика Купревича и школой-садом № 31).

В пятницу около 10 утра к водоему приехали коммунальники с трактором, была и машина милиции. Местные жители наблюдали, как вылавливали домик с красно-белой крышей. Посмотрите и вы.

Житель Уручьярассказал, что домик для уток появился здесь пару лет назад.

— Как только жители благоустроили пруд, туда приплыли утки. Один из жителей сделал домик для птиц — они его облюбовали, находились там периодически. Все рады: дети, родители. Раньше домик был аполитичным, но в августе-начале сентября крышу покрасили в красный и белый. Конструкцию прибило к берегу и кто-то перекрасил в зеленый цвет.

Потом крыша снова стала красно-белой. Жители закрепили домик для уток на середине пруда.

— Однажды к нам приехали коммунальники, но добраться к домику не смогли. Второй раз они приехали уже с трактором, канатом, тащили его к берегу, но только перевернули вверх ногами, так и оставили, — рассказывает Олег.

Та операция прошла в середине октября, видео можно посмотреть здесь . Житель Уручья говорит, что в тот же день местные собрались, взяли лодку — и перевернули утиный дом. Краска на крыше не пострадала — конструкцию снова закрепили в середине пруда.

— Сегодня приехали с трактором сотрудники «Зеленстроя», с ними был какой-то начальник, машина милиции. Рабочий поплыл на автомобильной камере! Закрепил трос, потом дом для уток вытащили на берег. Коммунальники сказали, что все по распоряжению милиции. Пообещали домик вернуть, перекрасив крышу, но мы в это слабо верим. Опасаемся, что выбросили, — грустит местный житель. — Это имущество жителей Уручья, коммунальники к этому домику не имеют никакого отношения!



Спецоперация 23 октября. Фото: читатель TUT.BY

Уже несколько месяцев продолжается противостояние коммунальников с минчанами, которые рисуют красно-белые флаги и вывешивают их на домах. Иногда это приобретает комичные формы. Например, в центре Минска неизвестный, стоя на крыше, пытался выловить с балкона бело-красно-белый флаг при помощи «удочки».

Впрочем, вот здесь сами работники минских ЖЭУ и дорожных служб анонимно нам рассказали , как им сейчас приходится непросто.