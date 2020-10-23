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Витебляне собрали деньги на уплату штрафа за акцию женщине, зарплата которой в два раза меньше его

23.10.2020 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Витебска собрали деньги на уплату штрафа для киоскера Натальи Перуновой, которую 21 октября суд оштрафовал на 648 рублей за участие в «несанкционированных уличных шествиях». Эта сумма почти в два раза больше, чем зарплата женщины.


Наталья Перунова. Фото: «Віцебская вясна»

Киоск «Витебскоблсоюзпечати» возле магазина «Витебские продукты» на пересечении Московского проспекта и улицы Чкалова, где работает Наталья Перунова, 22 и 23 октября, наверное, был самым популярным в городе. Витебляне сюда подходили, чтобы что-то купить, а заодно «скинуться» на штраф киоскеру. Каждый давал столько, сколько мог.

Информация о том, в каком именно киоске работает Наталья, появилась в местных телеграм-каналах.

— Сегодня еще до обеда необходимая сумма собралась. Подходили люди и вчера. Я уже даже со счета сбилась, сколько горожан захотели помочь мне. Наверное, за два дня не менее пятидесяти человек. Спасибо огромное всем, кто не остался равнодушным. Был момент, когда я даже плакала от такого внимания и солидарности, — рассказала TUT.BY Наталья Перунова.


Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

Напомним, милиция обвинила Наталью в участии в несанкционированных митингах в Витебске 6 и 23 сентября. Сама она говорила суду, что 23 сентября ее не было среди протестующих. Но свидетель — сотрудник Октябрьского РОВД Виталий Пралич — доказывал, что женщина на оперативных видео — и есть Наталья.

Судья Владимир Цариков решил, что на видео фигурирует одна и та же женщина. Он признал Наталью Перунову виновной в нарушении ст. 23.34 КоАП и оштрафовал ее на 24 базовые величины (648 рублей).

Зарплата киоскера в лучший месяц составляет 350 рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Был момент, когда я даже плакала от такого внимания и солидарности», - рассказала TUT.BY Наталья Перунова.
 
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