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Суд по флагу между домами в «Каскаде». Штраф - 30 базовых

23.10.2020 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на собственника квартиры в ЖК «Каскад» администрация Фрунзенского района составила протокол: якобы из окна его квартиры тянулся трос к другому дому. На этом тросе висел бело-красно-белый флаг. 23 октября судья вынес решение по этому делу: 30 базовых.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня продолжился суд, первый процесс по которому был несколько дней назад.

Судья Лукашевич постановил: взыскать с собственника той самой квартиры Дениса Жуковца штраф — 30 базовых (810 рублей).

Напомним, на Дениса Жуковца — жителя дома ЖК «Каскад» составили протокол по части 1 статьи 21.16 КоАП (Нарушение правил пользования жилыми помещениями). Якобы из окна его квартиры на 18-м этаже к окну соседнего дома тянулся металлический трос с бело-красно-белым флагом. Администрация Фрунзенского района Минска усмотрела в этом нарушение, так как такой трос «является проводником во время грозы, может угрожать жизни граждан и вызвать пожар».

В суде собственник квартиры говорил, что к вывешиванию флага непричастен, свою вину не признавал. Свидетелями на суде выступили сотрудники РОЧС. Они приходили в «Каскад» по другим делам, по их документу и составляли протокол об административном правонарушении. Сотрудники РОЧС посчитали, что флаг крепился на металлическом тросе, хотя экспертизы не было.

Кроме того, адвокат отметила, что ее подзащитного не вызывали в администрацию для пояснений и не давали никаких рекомендаций устранить нарушения пожарной безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на собственника квартиры в ЖК «Каскад» администрация Фрунзенского района составила протокол: якобы из окна его квартиры тянулся трос к другому дому. На...
 
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