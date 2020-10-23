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Суд по флагу между домами в «Каскаде». Штраф - 30 базовых
23.10.2020 18:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на собственника квартиры в ЖК «Каскад» администрация Фрунзенского района составила протокол: якобы из окна его квартиры тянулся трос к другому дому. На этом тросе висел бело-красно-белый флаг. 23 октября судья вынес решение по этому делу: 30 базовых.
Сегодня продолжился суд, первый процесс по которому был несколько дней назад.
Судья Лукашевич постановил: взыскать с собственника той самой квартиры Дениса Жуковца штраф — 30 базовых (810 рублей).
В суде собственник квартиры говорил, что к вывешиванию флага непричастен, свою вину не признавал. Свидетелями на суде выступили сотрудники РОЧС. Они приходили в «Каскад» по другим делам, по их документу и составляли протокол об административном правонарушении. Сотрудники РОЧС посчитали, что флаг крепился на металлическом тросе, хотя экспертизы не было.
Кроме того, адвокат отметила, что ее подзащитного не вызывали в администрацию для пояснений и не давали никаких рекомендаций устранить нарушения пожарной безопасности.
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В Минске на собственника квартиры в ЖК «Каскад» администрация Фрунзенского района составила протокол: якобы из окна его квартиры тянулся трос к другому дому. На...
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