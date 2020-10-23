В Гомеле милиция обвинила парня по 23.34, а суд его выслушал - и оправдал: «вина не доказана»

Источник материала: Tut.by

В Гомеле сегодня рассматривали дело в отношении 22-летнего велосипедиста Никиты Бернадского, которого милиционеры обвинили в участии в несанкционированной акции. А он на ней не был — и с этим согласился суд, который перед этим два часа вдумчиво разбирался, можно ли считать вину парня доказанной.





Сегодня в суде Советского района Гомеля рассматривали дело по, пожалуй, самой распространенной в последнее время административной статье 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Судили 22-летнего Никиту Бернадского. Парня поздно вечером задержал ОМОН: сначала — за БЧБ-флаг в рюкзаке, а затем, уже в РОВД, на него составили протокол за участие в незаконном массовом мероприятии — митинге у здания администрации Советского района.

Вообще митингом назвать то, что в последнее время устраивает молодежь в Гомеле, назвать сложно. Это больше напоминает перфоманс или фотосессию — от силы минуты на три. Молодежь расправляет бело-красно-белые флаги, фотографируется на их фоне — и разбегается в разные стороны, пока не «забрали». Фото участники акции затем размещают в соцсетях.

Выглядит это примерно так.









Но в гомельской милиции объявили решительную войну «партизанам»: все их перфомансы стараются моментально пресекать, устраивают настоящие облавы с засадами, операми и ОМОНом.

Так было и вечером 21 октября — с фото с БЧБ у здания администрации Советского района.

Но Никита в суде утверждает: никакого отношения лично он к этому фото не имеет, вину свою категорически не признает. Говорит, просто катался по городу с приятелем Матвеем — а потом появился ОМОН.

Парень, заметно волнуясь, подробно рассказывает судье Александру Мохореву, как все было.

21 октября в шесть вечера он встретился с Матвеем у ТЦ «Мандарин». Они катались на велосипедах по Речицкому проспекту, затем уехали за город к химзаводу, ближе к 21.00 вернулись на «Фестиваль». В «Двух гусях» купили еды, поели, посидели на скамейке, поговорили, ближе к одиннадцати вечера решили разъезжаться по домам. Стояли на перекрестке у ДК «Фестивальный» — и тут появился микроавтобус с ОМОНом.

— Подошли, спросили: запрещенное что-нибудь есть? Открывайте портфели. У Матвея ничего не было, а у меня был БЧБ-флаг. Проедем, говорят, в отделение милиции, велосипед пристегните у ДК, — вспоминает, как все было, Никита.

— Зачем вы его [БЧБ] взяли? — спрашивает судья.

— Планировали на химзаводские горы, там хотел его сфотографировать.

— А вам объяснили, за что вас задержали? — интересуется судья.

— Типа за флаг.

— Вы действительно думаете, что вас задержали за то, что у вас флаг нашли?

— Да.

— Но вам вменяется в вину, что вы якобы были у дома № 6 на проспекте Речицком. Вы знаете что это за здание? — уточняет судья.

— Да, это администрация Советского района.

— А откуда вы знаете, что по этому адресу администрация расположена?

— Так говорили в РОВД. Сказали, что там был митинг.

— Вы в нем участие не принимали?

— Я физически не мог в нем участвовать. Я туда не доехал даже. У меня есть велосипедное приложение, которое записывает в реальном времени мой трек. Там все видно — где я был и когда. Но телефон сейчас в РОВД, его изъяли с часами.



Никита показывает, как выглядит в приложении веломаршрут (это не тот трек, о котором идет речь в суде)

— Правильно ли суд понимает, что 21 октября до 23.00 вас вообще не было у администрации Советского района? И это недоразумение? — уточняет судья.

— Да.

— Правильно ли суд понимает, что вы не были в том месте, митинг в котором вам вменяется в вину?

— Да.

— Вообще вы знали, что 21 октября у администрации митинг планируется?

— Если бы знал, мы бы вообще в этом районе не останавливались.

— Почему?

— Ну, в рюкзаке флаг запрещенный…

— А с чего вы взяли, что он запрещен? — не сдержал улыбки судья.

— Ну, мне так в РОВД сказали.

Поддержать Никиту в суд пришли друзья из велосообщества. Один из них, тот самый Матвей, с которым он катался, выступил в суде свидетелем — и его показания подтверждали слова Никиты.

— Нас остановил ОМОН, у Никиты этот флаг с «Алиэкспресса», он еще запакован был… Когда они [милиционеры] достали его, то спросили: «Вы что, поддерживаете нацистов?» — рассказывает суду Матвей.

— А для вас было не удивительно, что Никиту задерживают за флаг? — спросил судья.

— Ну, это было странно!

После Матвея в зале суда появился еще один свидетель — оперуполномоченный Андрей Капитанов. Он рассказал, что в тот вечер с двумя коллегами осуществлял охрану общественного порядка у администрации Советского района, потому что была информация, что здесь будет проходить несанкционированный митинг. По его словам, когда он с коллегами подошел к людям с флагами, они стали разбегаться. Среди них был и Никита, он уехал на велосипеде, говорит милиционер.

Судья показывает Капитанову фото и просит опознать на нем Бернадского. Потом судья обращается к Никите:

— Вы себя опознаете?

— Так меня там не было, как я могу себя там опознать! У меня даже в куртке капюшона не было. А там кто-то в капюшоне.

— А может быть такое, что вы в части описания не ошиблись, а в части личности — обознались? — уточняет у милиционера судья.

— Не думаю, что я ошибся, — говорит Капитанов.

Но у суда все равно есть вопросы: например, почему тогда Никиту задержали, а Матвея нет? Разбирательство продолжается.

Спустя два часа суд принял решение: производство по административному делу в отношении Бернадского прекратить — в связи с недоказанностью вины.

Зал зааплодировал судье Александру Мохореву.