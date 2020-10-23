«Сами не можем осознать, что это произошло». С Лилии Власовой сняты все ограничения

Источник материала: Tut.by

23 октября отменен домашний арест в отношении юриста и медиатора Лилии Власовой, которая на прошлой неделе была освобождена из СИЗО. Как сообщил TUT.BY ее супруг, с Лилии сняты все ограничения, следствие пришло к выводу, что нет необходимости устанавливать иную меру пресечения. Это значит, что Лилия Владимировна может свободно передвигаться, общаться с родными, коллегами и друзьями. При этом Лилия Власова остается в статусе обвиняемой. В ближайшее время она будет решать проблемы со здоровьем, которое подорвала за время нахождения в изоляторе.



Фото: из личного архива Лилии Власовой

— Мы сами не можем осознать, что это произошло, — говорит супруг Лилии Власовой Владимир Искорцев на вопрос, как они восприняли решение следствия об отмене домашнего ареста. — Полтора месяца нахождения в СИЗО показали, что надежды питать не приходится, но все-таки разум победил. Надеемся, что он победит и в отношении других задержанных.

На вопрос о самочувствии супруги Владимир Сергеевич уточнил: «Чувствуется, где она была». В ближайшее время Лилия Владимировна будет восстанавливаться.

Лилии Власовой 67 лет, в профессиональном сообществе о ней говорят , что «она — юрист номер один». В 90-х ушла с преподавательской работы в БГУ и основала одну из первых юридических практик в стране. Она же стояла у истоков развития медиации в Беларуси. Многие именитые юристы, адвокаты и медиаторы — ее ученики. Несколько лет назад Власова вошла в список самых известных и влиятельных женщин Беларуси. Долгие годы Лилия Владимировна была председателем Белорусского общественного объединения юристов-хозяйственников, а также возглавляла правление международной общественной организации «SOS — Детские деревни». Последние десять лет Лилия занимается медиацией, то есть помогает мирным путем решать конфликты и споры.

Лилия Владимировна вошла в президиум Координационного совета. По ее словам, это было предложение от юристов, которые давно знают ее как специалиста по урегулированию конфликтов — как в ситуации с бизнесом, так и в ситуации с госорганами.

— Я никогда раньше не занималась политикой, хотя всегда имела гражданскую позицию. У меня накопилось много вопросов к власти. С тем, что они делали все эти годы, во многом я категорически не согласна, — говорила она в интервью «Нашай Ніве» . — Я в политике только первые шаги делаю. Все эти годы моя гражданская позиция зрела. Я всегда себя чувствовала гражданином и хотела реализовывать свои права гражданина. События последнего времени, мне кажется, подняли всех: голосуем за одного кандидата, а получаем совершенно противоположное. И эти фальсификации возмущают не только меня, но всю активную часть Беларуси. Надо, чтобы общество понимало, что Координационный совет — это такой орган, который хочет наладить диалог с властями, решить проблемные моменты: освободить политзаключенных, возбудить уголовные дела за избиение мирных людей и, конечно, назначить новые выборы. Возмутительно, когда по ТВ говорят с самого утра, что мы какие-то заговорщики, что мы какие-то деньги получаем. Всё это ложь и манипуляция. Мы не хотим ничего менять в международных договорах, мы хотим продолжать сотрудничать со всем миром, включая Россию. Доходит до того, что Координационный совет назвали «черной сотней» — это такой психологический прием, когда вешается клеймо, за которым не видно людей. А мы — люди и представляем различные слои населения. Сейчас стоит вопрос расширения Координационного совета, поскольку есть сотни желающих туда войти, особенно среди представителей бизнеса. Они же считают, что это будет проявлением слабости. У них нет традиции переговоров. Они же умеют только говорить людям, что те должны делать, и ничье мнение их не интересует. Самая важная проблема: у нас никогда не слышали народ и не хотят слышать. Но и в той среде много умных людей, которые понимают, что силой ничего не добьешься. Ну посадят еще сто человек — и что дальше? Это приведет лишь к новым взрывам в обществе. Надо договариваться, может, и не на самом высоком уровне. Возможно, будет оказана в этом поддержка и по международной линии.

31 августа Власову вызвали в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном массовом мероприятии. В тот же день ее задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, в ее доме провели обыск. Позже стало известно, что в отношении Лилии Владимировны возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов).

Лилия Власова удерживалась в СИЗО № 1 на Володарского, она была одной из участниц встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. Через неделю ее освободили из изолятора под домашний арест. Сегодня, 23 октября, следствием принято решение об отмене меры пресечения.