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«Психическое здоровье белоруской нации под угрозой». Специалисты записали видеообращение
23.10.2020 21:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Психиатры, психологи и психотерапевты записали видеообращение с требованием прекратить насилие и не допустить применения боевого оружия против мирных людей, выражающих свой гражданский протест. Специалисты уверены, что в нынешних условиях невозможно обеспечить охрану психического здоровья белорусов.
Медики обеспокоены психическим здоровьем белорусов с 9 августа и по настоящий момент.
— Мы вынуждены признать: психическое здоровье белоруской нации под угрозой. Мы не можем молчать. К нам поступают обращения людей, переживших ситуации насилия со стороны работников государственных органов правопорядка. К нам обращаются семьи, уставшие жить в тревоге за своих близких. К нам обращаются родители, которые не могут ответить на вопросы своих детей о происходящем насилии в нашей стране. К нам обращаются учителя и врачи, трудовые коллективы, руководители с просьбой помочь справиться с массовой тревогой и депрессией. Мы, профессионалы в вопросах психического здоровья, не можем помочь людям преодолеть апатию, бессилие, страх, когда в стране нарушаются базовые права гражданина. Действие власти в отношении населения Беларуси мы расцениваем как нарушение статьи 45 Конституции Республики Беларусь, которая провозглашает право на охрану здоровья, а также ряда международных документов, ратифицированных Республикой Беларусь, — говорят специалисты.
Они отмечают, что вынуждены работать в ситуации утраты базовых ориентиров, а в этих условиях невозможно обеспечить охрану психического здоровья белорусов.
— Насилие, жестокость и репрессии наносят глубинные психотравмы, влияющие на настоящее и будущее поколение. Последствия насильственных действий разрушительны и для тех, кто их совершает, особенно их семей. В результате возникают психические расстройства, насилие в семьях, алкоголизм, — говорят они.
Напомним, более 1300 медицинских работников подписали
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Психиатры, психологи и психотерапевты записали видеообращение с требованием прекратить насилие и не допустить применения боевого оружия против мирных людей,...
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