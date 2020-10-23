«Психическое здоровье белоруской нации под угрозой». Специалисты записали видеообращение

Источник материала: Tut.by

Психиатры, психологи и психотерапевты записали видеообращение с требованием прекратить насилие и не допустить применения боевого оружия против мирных людей, выражающих свой гражданский протест. Специалисты уверены, что в нынешних условиях невозможно обеспечить охрану психического здоровья белорусов.

Медики обеспокоены психическим здоровьем белорусов с 9 августа и по настоящий момент.

— Мы вынуждены признать: психическое здоровье белоруской нации под угрозой. Мы не можем молчать. К нам поступают обращения людей, переживших ситуации насилия со стороны работников государственных органов правопорядка. К нам обращаются семьи, уставшие жить в тревоге за своих близких. К нам обращаются родители, которые не могут ответить на вопросы своих детей о происходящем насилии в нашей стране. К нам обращаются учителя и врачи, трудовые коллективы, руководители с просьбой помочь справиться с массовой тревогой и депрессией. Мы, профессионалы в вопросах психического здоровья, не можем помочь людям преодолеть апатию, бессилие, страх, когда в стране нарушаются базовые права гражданина. Действие власти в отношении населения Беларуси мы расцениваем как нарушение статьи 45 Конституции Республики Беларусь, которая провозглашает право на охрану здоровья, а также ряда международных документов, ратифицированных Республикой Беларусь, — говорят специалисты.

Они отмечают, что вынуждены работать в ситуации утраты базовых ориентиров, а в этих условиях невозможно обеспечить охрану психического здоровья белорусов.

— Насилие, жестокость и репрессии наносят глубинные психотравмы, влияющие на настоящее и будущее поколение. Последствия насильственных действий разрушительны и для тех, кто их совершает, особенно их семей. В результате возникают психические расстройства, насилие в семьях, алкоголизм, — говорят они.

Напомним, более 1300 медицинских работников подписали открытое письмо . Они просят прекратить насилие со стороны силовых структур, расследовать все факты причинения телесных повреждений и пыток, освободить политических заключенных и всех граждан, задержанных за мирную демонстрацию протеста, признать официальные итогов выборов президента 9 августа 2020 года недействительными и провести новые выборы с соблюдением законодательства, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи в полном объеме для лиц, находящихся в местах лишения свободы, восстановить на рабочих местах и в учебных заведениях всех уволенных/отчисленных по политическим мотивам и прекратить любое давление на медицинских работников, препятствующее реализации их законного права выражать свою гражданскую позицию. Среди подписавшихся известный кардиолог Александр Мрочек, инфекционист Никита Соловей, онкоиммунолог Александр Мелешко, анестезиолог-реаниматолог из Витебска Владимир Мартов и другие.