ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два сотрудника Генпрокуратуры уволились из-за протестов

24.10.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Двое высококвалифицированных сотрудников Генпрокуратуры объявили об увольнении. Они не скрывают, что покинули пост из-за желания поддержать участников мирных протестов и явного несогласия с политикой нынешней власти. Об этом сообщил сегодня TUT.by. 

Олег Талерчик был старшим прокурором управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом в Генпрокуратуре. Он проработал в ведомстве 19 лет, и только около года ему оставалось до получения права на повышенную пенсию.

«Это был внутренний экзамен для самого себя. Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог», — сказал Талерчик.

Как сложится его дальнейшая судьба, бывший прокурор загадывать не хочет. Только отметил, что ушёл по соглашению сторон и никто не препятствовал такому решению. 

Эльдар Сафаров был прокурором, полковником юстиции, начальником отдела поддержки гособвинения Генпрокуратуры. Он откровенно говорит, что уход связан с событиями лета и осени.

«Да, мой уход связан с событиями лета и осени. Но в системе остается много замечательных людей, и руководителей и подчиненных, поэтому этим комментарий я и ограничусь — не хочу противопоставлять себя им, не хочу чтобы хотя бы одно слово было использовано против них», — он прокомментировал своё увольнение «Нашей Ниве».

После выборов президента РБ новые управляющие появляются во всех сферах нашего общества. Напомним, ряд очень важных кадровых изменений произошли месяц назад: президент назначил новых управляющих в министерствах, госкомитетах и на лучших заводах страны. Недавно Александр Лукашенко назначил новых ректоров лучших ВУЗов Беларуси, по причине активного участия студентов в акциях протеста. 

Тем временем сегодня генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед призвал студентов БГУРа «не поддаваться на манипуляции координаторов несанкционированных массовых мероприятий» и предупредил, что отбывание административного ареста за участие в таких митингах не является уважительной причиной для пропуска занятий, и учащийся может быть отчислен за прогулы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба генпрокуратуры.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое высококвалифицированных сотрудников Генпрокуратуры объявили об увольнении. Они не скрывают, что покинули пост из-за желания поддержать участников мирных...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле милиция обвинила парня по 23.34, а суд его выслушал - и оправдал: «вина не доказана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика