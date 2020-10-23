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Два сотрудника Генпрокуратуры уволились из-за протестов
24.10.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Двое высококвалифицированных сотрудников Генпрокуратуры объявили об увольнении. Они не скрывают, что покинули пост из-за желания поддержать участников мирных протестов и явного несогласия с политикой нынешней власти. Об этом
Олег Талерчик был старшим прокурором управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом в Генпрокуратуре. Он проработал в ведомстве 19 лет, и только около года ему оставалось до получения права на повышенную пенсию.
«Это был внутренний экзамен для самого себя. Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог», — сказал Талерчик.
Как сложится его дальнейшая судьба, бывший прокурор загадывать не хочет. Только отметил, что ушёл по соглашению сторон и никто не препятствовал такому решению.
Эльдар Сафаров был прокурором, полковником юстиции, начальником отдела поддержки гособвинения Генпрокуратуры. Он откровенно говорит, что уход связан с событиями лета и осени.
«Да, мой уход связан с событиями лета и осени. Но в системе остается много замечательных людей, и руководителей и подчиненных, поэтому этим комментарий я и ограничусь — не хочу противопоставлять себя им, не хочу чтобы хотя бы одно слово было использовано против них», — он
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Тем временем сегодня генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед призвал студентов БГУРа «не поддаваться на манипуляции координаторов несанкционированных массовых мероприятий» и предупредил, что отбывание административного ареста за участие в таких митингах не является уважительной причиной для пропуска занятий, и учащийся может быть отчислен за прогулы. Об этом
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Двое высококвалифицированных сотрудников Генпрокуратуры объявили об увольнении. Они не скрывают, что покинули пост из-за желания поддержать участников мирных...
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