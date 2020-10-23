Два сотрудника Генпрокуратуры уволились из-за протестов

Двое высококвалифицированных сотрудников Генпрокуратуры объявили об увольнении. Они не скрывают, что покинули пост из-за желания поддержать участников мирных протестов и явного несогласия с политикой нынешней власти. Об этом сообщил сегодня TUT.by.

Олег Талерчик был старшим прокурором управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом в Генпрокуратуре. Он проработал в ведомстве 19 лет, и только около года ему оставалось до получения права на повышенную пенсию.

«Это был внутренний экзамен для самого себя. Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог», — сказал Талерчик.

Как сложится его дальнейшая судьба, бывший прокурор загадывать не хочет. Только отметил, что ушёл по соглашению сторон и никто не препятствовал такому решению.

Эльдар Сафаров был прокурором, полковником юстиции, начальником отдела поддержки гособвинения Генпрокуратуры. Он откровенно говорит, что уход связан с событиями лета и осени.

«Да, мой уход связан с событиями лета и осени. Но в системе остается много замечательных людей, и руководителей и подчиненных, поэтому этим комментарий я и ограничусь — не хочу противопоставлять себя им, не хочу чтобы хотя бы одно слово было использовано против них», — он прокомментировал своё увольнение «Нашей Ниве».

После выборов президента РБ новые управляющие появляются во всех сферах нашего общества. Напомним, ряд очень важных кадровых изменений произошли месяц назад: президент назначил новых управляющих в министерствах, госкомитетах и на лучших заводах страны. Недавно Александр Лукашенко назначил новых ректоров лучших ВУЗов Беларуси, по причине активного участия студентов в акциях протеста.