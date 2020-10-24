«Забыть обиды и начать с чистого листа». Как брестчане пришли задать депутату неудобные вопросы

Источник материала: Tut.by

В Бресте прошла встреча небольшой группы избирателей с депутатом парламента Леонидом Бричем. Встречу инициировали люди: пожелали обсудить как возможные конституционные преобразования, так и сложившуюся политическую обстановку в стране, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Некоторые из участников встречи сами пострадали в результате последних событий. Так, молодая брестчанка Юлия вынуждена была уволиться из обкома профсоюза работников ЖКХ, поскольку, по ее словам, сверху было спущено негласное распоряжение не продлевать с ней контракт. Молодой человек Павел пострадал еще больше: в него и его девушку стреляли, сильно ранили 10 августа. Виновных так и не нашли. Возможно ли объективное расследование? Сам Павел говорит, что в этом уже сомневается.

К сожалению, таких историй не одна и не две. Избиратели хотели услышать точку зрения депутата на эти события — и вот что сказал Леонид Брич:

— Я считаю, что общество, которое сильно повзрослело за последнее время, должно прийти к конструктивному диалогу. Насилие на улицах я осуждаю с любой стороны. Этому должна быть дана правовая оценка. В то же время надо понимать, что действующие законы должны соблюдаться всеми участниками этого противостояния. Чем быстрее мы выйдем из него, тем лучше. Самым правильным, на мой взгляд, хоть вам это, может, не понравится, было бы забыть прошлые обиды и начать диалог с чистого листа. Ради будущего нашей страны… Я не сторонник того, чтобы кардинально менять нынешнюю власть. Системные изменения, конечно же, должны быть, они назрели, я об этом и раньше говорил. И готов с вами их обсуждать. Но проводить досрочные президентские выборы при нынешней Конституции считаю нецелесообразным. В новой Конституции необходимо, прежде всего, добиться реального разделения властей, усилить роль парламента и местных органов власти. Я уверен, что это произойдет. Над этим сейчас всем нужно работать.

Депутат согласился с тем, что доверие части общества ко всем ветвям власти утрачено, и стоит подумать над тем, как его восстановить. Участники встречи, в свою очередь, напомнили: многим людям трудно забыть о том, что их долгое время унижали и обманывали. Кого-то избивали и задерживали необоснованно.

Дискуссия представителей общественности с парламентарием разгорелась также по поводу изменений в законодательстве.

— На мой взгляд, нельзя отменить закон о массовых мероприятиях или убрать из КоАП статью об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Вместе с тем, стоит подумать над серьезными изменениями в Избирательном кодексе. Его нужно сделать таким, чтобы ни у кого после очередных выборов или референдума не возникло сомнений в результатах голосования, как это происходит в большинстве демократических стран, — подчеркнул Леонид Брич.

Представитель инициативной группы по организации встречи с депутатом, юрист и правозащитник Роман Кисляк отметил важность такой встречи и поблагодарил депутата, что тот согласился ее провести. Вместе с тем, по мнению Кисляка, понадобится еще не одна подобная встреча, чтобы стороны смогли заметно сблизить позиции.

— Я считаю, что изменения в Конституцию обсуждать надо. Если только власть не будет действовать с позиции силы. Компромисс может быть достигнут по многим вопросам: разделение властей, пропорциональная или мажоритарная система выборов, парламентская республика или президентская. Но в части того, чтобы максимально защитить общество от произвола властей, никакого компромисса, на мой взгляд, быть не может, — сказал Кисляк.