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В эти выходные в Могилеве снова проходят сельскохозяйственные ярмарки. Рассказываем, где
24.10.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сельскохозяйственная ярмарка работает в эти субботу и воскресенье в Могилеве у мини-рынка «Гребеневский» на улице Симонова, 2а.
Здесь можно будет купить мясные и молочные продукты, овощи, фрукты, рыбу, саженцы, удобрения, семена, мед, сельхозинвентарь и др.
Ярмарка работает с 10.00 до 16.00.
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Сельскохозяйственная ярмарка работает в эти субботу и воскресенье в Могилеве.
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