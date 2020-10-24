В эти выходные в Могилеве снова проходят сельскохозяйственные ярмарки. Рассказываем, где

Источник материала: Tut.by

Сельскохозяйственная ярмарка работает в эти субботу и воскресенье в Могилеве у мини-рынка «Гребеневский» на улице Симонова, 2а.



Фото: Александра Квиткевич

Здесь можно будет купить мясные и молочные продукты, овощи, фрукты, рыбу, саженцы, удобрения, семена, мед, сельхозинвентарь и др.

Ярмарка работает с 10.00 до 16.00.