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Посольство США советует находящимся в Беларуси соотечественникам избегать массовых акций и запастись едой
24.10.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посольство США в Беларуси на своем официальном сайте
Посольство напоминает, что в эти выходные истекает срок ультиматума,
Посольство просит граждан США проявлять в эти дни повышенную осведомленность и бдительность. А также напоминает о фактах, когда правоохранительные органы задерживали за нарушение белорусского законодательства не только участников массовых мероприятий, но и прохожих.
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Посольство США советует находящимся в Беларуси соотечественникам избегать массовых акций и запастись едой
Посольство США в Беларуси на своем официальном сайте разместило рекомендации находящимся в эти дни в нашей стране своим соотечественникам.
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