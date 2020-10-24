Посольство США советует находящимся в Беларуси соотечественникам избегать массовых акций и запастись едой

Источник материала: Tut.by

Посольство США в Беларуси на своем официальном сайте разместило рекомендации находящимся в эти дни в нашей стране своим соотечественникам. Оно просит сограждан избегать места массовых акций, а также иметь трехдневный запас воды, продуктов, лекарств и наличных.



Посольство США в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Посольство напоминает, что в эти выходные истекает срок ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской. В связи с эти посольство рекомендует находящимся в Беларуси американцам:

избегать места массовых собраний и митингов;

следить за новостями;

следить за происходящим вокруг;

сделать как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций;

всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующий штамп о безвизовом въезде.

Посольство просит граждан США проявлять в эти дни повышенную осведомленность и бдительность. А также напоминает о фактах, когда правоохранительные органы задерживали за нарушение белорусского законодательства не только участников массовых мероприятий, но и прохожих.