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Посольство США советует находящимся в Беларуси соотечественникам избегать массовых акций и запастись едой

24.10.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посольство США в Беларуси на своем официальном сайте разместило рекомендации находящимся в эти дни в нашей стране своим соотечественникам. Оно просит сограждан избегать места массовых акций, а также иметь трехдневный запас воды, продуктов, лекарств и наличных.


Посольство США в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Посольство напоминает, что в эти выходные истекает срок ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской. В связи с эти посольство рекомендует находящимся в Беларуси американцам:

  • избегать места массовых собраний и митингов;
  • следить за новостями;
  • следить за происходящим вокруг;
  • сделать как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций;
  • всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующий штамп о безвизовом въезде.

Посольство просит граждан США проявлять в эти дни повышенную осведомленность и бдительность. А также напоминает о фактах, когда правоохранительные органы задерживали за нарушение белорусского законодательства не только участников массовых мероприятий, но и прохожих.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Посольство США в Беларуси на своем официальном сайте разместило рекомендации находящимся в эти дни в нашей стране своим соотечественникам.
 
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