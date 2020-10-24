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Тихановская напомнила о репрессиях в отношении священнослужителей
24.10.2020 13:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила религиозных лидеров и сообщества за поддержку белорусов.
Об этом Тихановская
Она напомнила, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич вот уже почти два месяца
«Я знаю, что священники, пасторы и верующие разных конфессий выходили на акции солидарности против насилия и беззакония, открывали двери церквей и костелов, чтобы укрыть мирных протестующих, звонили в колокола, дежурили у тюрем, посещали избитых в больницах и молились за мир и правду. И я знаю, что вы продолжаете это делать».
Тихановская напомнила, что двух католических священников - Эдуарда Синкевича и Александра Федлотова - арестовали в Барановичах сразу после выборов.
«Православный священник Владимир Дробышевский из Гомеля, отец шестерых детей, был арестован и провел в заключении 25 суток. В Волковыске православный священник Александр Богдан дважды подвергался суду, а многих участников молебна за Беларусь в православном храме после молитвы увезли в милицию.
Католическую верующую Ирену Бернацкую из Лиды оштрафовали за молитву. Оказывалось давление на греко-католического священника Игоря Кондратьева из Бреста: ему угрожали, что его общину снимут с регистрации. В Витебске оштрафована греко-католическая верующая Марина Булатовская, а в Минске — протестантский пастор Тарас Тельковский.
В Гомеле была задержана семья староверов Снежковых: супругу Наталью оштрафовали, двух несовершеннолетних детей забрали в приют, а против отца семьи Германа возбуждено уголовное дело. Суда ожидает и верующая семья Александра и Татьяны Цилиндзь из Гродно.
Наконец, католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич вот уже почти два месяца не может вернуться на родину. Несмотря на это, вы продолжаете говорить о мире, основанном на справедливости».
Тихановская поблагодарила священнослужителей за солидарность с народом, который хочет «остановить насилие, освободить узников совести и добиться честных выборов».
Она также напомнила, что до «Народного Ультиматума» остался один день.
Напомним, 27 августа на площади Независимости в Минске вечером прошла очередная акция протеста.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила религиозных лидеров и сообщества за поддержку белорусов.
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