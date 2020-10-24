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Девушка потеряла сознание и упала на рельсы метро. Напоминаем, как себя обезопасить
24.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На станции метро «Парк Челюскинцев» пассажир упал на рельсы,
«Очнулась — вдалеке поезд, горят фонари»
«ЧП произошло в 8.36. Сразу было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир поднят на платформу», — сообщил Минский метрополитен в четверг 22 октября.
Вечером того же дня с редакцией связалась та самая пассажирка — Дарья учится в одном из минских колледжей, ей 16 лет. Она рассказала, что случилось.
— Почувствовала себя плохо еще на «Академии наук». Подумала: потерплю до «Парка Челюскинцев», а там выйду на свежий воздух, подышу и все будет хорошо, — вспоминает девушка. — Вышла из вагона, поезд уехал, а у меня потемнело в глазах, появилась слабость, ничего не видела. Как упала, я не поняла.
Дарья говорит, что очнулась уже на рельсах.
— Я открыла глаза — наверху, с платформы, мне что-то кричали люди. Ничего не понимала. Посмотрела налево — там вдалеке стоял поезд, фонари светились.
Девушка смогла подняться. Работники метро показывали сверху, куда идти.
— Первое, что приходит в голову — подняться на платформу. Но мне сказали не лезть туда, где напряжение. Пошла ровно между рельсами по ходу движения поезда. Там какая-то клетка, калитка — мне помогли подняться по лестнице.
Сотрудники метрополитена отвели девушку в кабинет, дали воды, вызвали скорую помощь и милицию.
— Начало сильно болеть колено — сделали укол. Потом скорая отвезла меня в больницу в Боровляны.
Когда девушка вернулась домой, она написала в соцсетях: «Отделалась ушибом сустава, все хорошо. Второй день рождения у меня сегодня».
— К сожалению, такие ситуации случаются в метро, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. — Пассажир, который видел, как упала эта девушка, сразу же сообщил дежурной по станции. Она отключила напряжение с контактного рельса. Бывает, что упавшие паникуют, но эта девушка четко следовала советам сотрудников метро.
Советы от метро. Что делать, если вы упали на рельсы (или упал другой пассажир)
Наверняка вы знаете, как вести себя в таких ситуациях, но мы попросили представителя метро напомнить самое важное.
Первое правило: не ходить у самого края платформы (не заходить за желтую линию. Иначе рискуете угодить вниз, если кто-то вас случайно толкнет, или вдруг почувствуете себя плохо.
— Нужно срочно привлечь к себе внимание сотрудников метро и других пассажиров. Если вы можете идти, бегите туда, где останавливается головной вагон (в ту сторону, где на платформе стоит зеркало. — Прим. TUT.BY). Так машинист успеет затормозить вовремя. Забежать нужно за черно-белую рейку, которая лежит на путях, — объясняет представитель метро.
Нельзя пытаться спрятаться под край платформы или самому выбраться наверх. Вдоль края платформы идет контактный рельс, он в ярко-желтом коробе. Он под напряжением 825 Вольт, подходить к нему смертельно опасно.
— В этом случае нужно быстро лечь между рельсами, в лоток. Руки нужно вытянуть вдоль тела, подобрать одежду — чтобы она ни за что не зацепилась. Если на вас рюкзак, нужно его снять и отбросить тоже в лоток. Пригнуть голову и не шевелиться. Там достаточно пространства, поезд не должен причинить вреда, — говорит Андрей Дроб.
В правилах безопасности метрополитена сказано: если на путях одновременно оказалось несколько человек, то ложиться друг на друга, в обнимку, нельзя. Необходимо быстро укладываться в желоб друг за другом.
Когда поезд остановился над вами, двигаться нельзя — оборудование под вагонами под напряжением. А вот громко звать на помощь — нужно. Так окружающие поймут, что вы живы. Когда появятся работники метро, нужно следовать их указаниям.
Нужно немедленно звать на помощь. В метрополитене советуют стучать в торцевые окна, кузова вагонов. При этом нельзя забывать, что рядом — контактный рельс и оборудование поезда под высоким напряжением. Можно аккуратно взобраться на сцепное устройство между вагонами, чтобы максимально долго не быть зажатым, если поезд все же поедет.
Если на станции нет поезда, нужно бежать к концу платформы — там есть кнопка с надписью «SOS-INFO», она позволяет связаться с дежурными по станции.
— А если человек упал между вагонами стоящего поезда, нужно срочно заблокировать ближайшую дверь вагона, чтобы она не закрылась до конца — ручной кладью, в крайнем случае, — собой, — объясняют в метрополитене. — Так вы привлечете внимание машиниста.
Одновременно нужно звать на помощь.
Если вы заметили такую ситуацию из поезда, когда его двери уже закрыты, нужно немедленно сообщить машинисту — в вагонах есть переговорные устройства «пассажир — машинист».
На сайте метрополитена можно почитать
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