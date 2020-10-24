Девушка потеряла сознание и упала на рельсы метро. Напоминаем, как себя обезопасить

Источник материала: Tut.by

На станции метро «Парк Челюскинцев» пассажир упал на рельсы, сообщалось на днях. До падения девушка потеряла сознание. С ней все хорошо. «У меня второй день рождения сегодня», — написала минчанка в соцсетях. Она рассказала TUT.BY, что случилось, а в Минском метрополитене объяснили, как правильно себя вести в похожей неприятной ситуации.



Станция метро «Парк Челюскинцев». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Очнулась — вдалеке поезд, горят фонари»

«ЧП произошло в 8.36. Сразу было снято напряжение с контактного рельса. Пассажир поднят на платформу», — сообщил Минский метрополитен в четверг 22 октября.

Вечером того же дня с редакцией связалась та самая пассажирка — Дарья учится в одном из минских колледжей, ей 16 лет. Она рассказала, что случилось.

— Почувствовала себя плохо еще на «Академии наук». Подумала: потерплю до «Парка Челюскинцев», а там выйду на свежий воздух, подышу и все будет хорошо, — вспоминает девушка. — Вышла из вагона, поезд уехал, а у меня потемнело в глазах, появилась слабость, ничего не видела. Как упала, я не поняла.

Дарья говорит, что очнулась уже на рельсах.

— Я открыла глаза — наверху, с платформы, мне что-то кричали люди. Ничего не понимала. Посмотрела налево — там вдалеке стоял поезд, фонари светились.

Девушка смогла подняться. Работники метро показывали сверху, куда идти.

— Первое, что приходит в голову — подняться на платформу. Но мне сказали не лезть туда, где напряжение. Пошла ровно между рельсами по ходу движения поезда. Там какая-то клетка, калитка — мне помогли подняться по лестнице.

Сотрудники метрополитена отвели девушку в кабинет, дали воды, вызвали скорую помощь и милицию.

— Начало сильно болеть колено — сделали укол. Потом скорая отвезла меня в больницу в Боровляны.

Когда девушка вернулась домой, она написала в соцсетях: «Отделалась ушибом сустава, все хорошо. Второй день рождения у меня сегодня».

— К сожалению, такие ситуации случаются в метро, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. — Пассажир, который видел, как упала эта девушка, сразу же сообщил дежурной по станции. Она отключила напряжение с контактного рельса. Бывает, что упавшие паникуют, но эта девушка четко следовала советам сотрудников метро.



Снимок из архива. Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

Советы от метро. Что делать, если вы упали на рельсы (или упал другой пассажир)

Наверняка вы знаете, как вести себя в таких ситуациях, но мы попросили представителя метро напомнить самое важное.

Первое правило: не ходить у самого края платформы (не заходить за желтую линию. Иначе рискуете угодить вниз, если кто-то вас случайно толкнет, или вдруг почувствуете себя плохо.

Если вы упали, но можете бежать или идти, а поезда нет

— Нужно срочно привлечь к себе внимание сотрудников метро и других пассажиров. Если вы можете идти, бегите туда, где останавливается головной вагон (в ту сторону, где на платформе стоит зеркало. — Прим. TUT.BY). Так машинист успеет затормозить вовремя. Забежать нужно за черно-белую рейку, которая лежит на путях, — объясняет представитель метро.

Нельзя пытаться спрятаться под край платформы или самому выбраться наверх. Вдоль края платформы идет контактный рельс, он в ярко-желтом коробе. Он под напряжением 825 Вольт, подходить к нему смертельно опасно.

Если вы получили травму или видите приближающийся поезд.

— В этом случае нужно быстро лечь между рельсами, в лоток. Руки нужно вытянуть вдоль тела, подобрать одежду — чтобы она ни за что не зацепилась. Если на вас рюкзак, нужно его снять и отбросить тоже в лоток. Пригнуть голову и не шевелиться. Там достаточно пространства, поезд не должен причинить вреда, — говорит Андрей Дроб.



В центре — тот самый желоб, в который нужно лечь, если приближается поезд. Слева виден контактный рельс (ярко-желтый) — он под напряжением. Снимок из архива. Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

В правилах безопасности метрополитена сказано: если на путях одновременно оказалось несколько человек, то ложиться друг на друга, в обнимку, нельзя. Необходимо быстро укладываться в желоб друг за другом.

Когда поезд остановился над вами, двигаться нельзя — оборудование под вагонами под напряжением. А вот громко звать на помощь — нужно. Так окружающие поймут, что вы живы. Когда появятся работники метро, нужно следовать их указаниям.

Если вы упали между вагонами поезда, который стоит на станции

Нужно немедленно звать на помощь. В метрополитене советуют стучать в торцевые окна, кузова вагонов. При этом нельзя забывать, что рядом — контактный рельс и оборудование поезда под высоким напряжением. Можно аккуратно взобраться на сцепное устройство между вагонами, чтобы максимально долго не быть зажатым, если поезд все же поедет.



Снимок из архива. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Если вы видите, как человек упал на рельсы

Если на станции нет поезда, нужно бежать к концу платформы — там есть кнопка с надписью «SOS-INFO», она позволяет связаться с дежурными по станции.

— А если человек упал между вагонами стоящего поезда, нужно срочно заблокировать ближайшую дверь вагона, чтобы она не закрылась до конца — ручной кладью, в крайнем случае, — собой, — объясняют в метрополитене. — Так вы привлечете внимание машиниста.

Одновременно нужно звать на помощь.

Если вы заметили такую ситуацию из поезда, когда его двери уже закрыты, нужно немедленно сообщить машинисту — в вагонах есть переговорные устройства «пассажир — машинист».

На сайте метрополитена можно почитать больше правил безопасности.