РПЦ прокомментировала инициативу о введении налога за бездетность

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 окт – Sputnik. Русская православная церковь высказалась против инициативы обязать российских граждан платить налог за бездетность, об этом в эфире "Россия-24" заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Ранее идею о введении налога на бездетные семьи высказывали в общественной организации "Совет матерей", там предлагали обложить налогом бездетных россиян репродуктивного возраста, исключив тех, кто не может иметь детей по медицинским причинам.

"Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе, из личных соображений, так как мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеский обет", - заявил митрополит Иларион.

По его мнению, проблема рождаемости не решается при помощи налогов.

"Я бы лучше подумал, как нам снизить число абортов, - предложил митрополит.

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