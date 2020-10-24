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РПЦ прокомментировала инициативу о введении налога за бездетность
24.10.2020 16:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 окт – Sputnik. Русская православная церковь высказалась против инициативы обязать российских граждан платить налог за бездетность, об этом в эфире "Россия-24" заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
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Ранее идею о введении налога на бездетные семьи высказывали в общественной организации "Совет матерей", там предлагали обложить налогом бездетных россиян репродуктивного возраста, исключив тех, кто не может иметь детей по медицинским причинам.
"Я не разделяю позицию о том, что нужно платить налог за бездетность, в том числе, из личных соображений, так как мне придется этот налог платить и каждому монаху, который дает монашеский обет", - заявил митрополит Иларион.
По его мнению, проблема рождаемости не решается при помощи налогов.
"Я бы лучше подумал, как нам снизить число абортов, - предложил митрополит.
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В Русской православной церкви считают, что проблему рождаемости нельзя решить при помощи новых налогов.
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