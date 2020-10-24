«Увидела, что у мужа язык выпал и он не дышит». Что вчера произошло в Новой Боровой

Источник материала: Tut.by

Пятничная встреча соседей жилого комплекса Новая Боровая для 64-летнего Александра закончилась поездкой в больницу. Пенсионер пострадал, когда не давал силовикам забрать колонку, из которой играла музыка. Мужчина потерял сознание, его увезли на скорой. TUT.BY узнал подробности этой истории.



Фото: читатель TUT.BY

23 октября в районе восьми вечера на главной площади Новой Боровой должен был выступить белорусский коллектив Dzivasil, мероприятие широко не анонсировалось. Тем не менее еще до выступления на площадку приехали сотрудники Боровлянского отдела милиции — их узнали жители района. Заботясь о безопасности артистов, местные решили перенести концерт на другую дату.

Но сами соседи расходиться не стали, решили послушать музыку и через колонку включили «Ляписов». Тогда, по словам местных жителей, патрульные и неизвестные в масках вернулись и потребовали выключить музыку. По их словам, кто-то из жильцов микрорайона звонил в милицию и жаловался на шум.

Впрочем местные сомневаются, что звонок действительно был.

— Во-первых, это наша главная площадь, тут всегда играет музыка и гораздо громче, даже от самого «А100» (застройщик жилого комплекса. — TUT.BY), — поделилась с TUT.BY свидетельница вчерашней истории.

Женщина указывает и на то, что тогда еще не было и девяти вечера, а значит закон они не нарушили.

В ответ на вопрос местных, почему нельзя слушать музыку в районе девяти вечера, сотрудники попросили некоторых из них «пройти в отделение» и попытались забрать колонку. Ситуация накалялась. Трое соседей, в том числе 64-летний Александр, стали перед колонкой, установленной на крыше велобокса, и не давали милиции ее снять. Неизвестные в масках стали стаскивать мужчин с импровизированной сцены, а против пенсионера, по словам свидетелей, применили удушающий прием: Александр потерял сознание и упал. Женщины бросились на милиционеров с криками: «Что вы делаете?».

— Это было дико: я увидела, что у мужа изо рта язык выпал и он не дышит. Соседи начали так громко кричать, что люди в балаклавах разбежались, — вспоминает Наталья, супруга Александра.

На месте инцидента была медик — женщина находилась в первом ряду у сцены. Она рассказала TUT.BY, что видела, как скручивали Александра.

— Я видела, как у него посинело лицо, вылез язык. Как медик, я знаю признаки удушья, гипоксии. Я тогда подошла ближе к Александру, наши ребята начали отбивать его у силовиков. Те его отпустили, я просила его повернуть на спину, чтобы оказать первую помощь. Начала прощупывать пульс — благо, он сам стал немного двигаться. Сердечно-легочная реанимация, которую я готова была делать, не понадобилась.

Силовики отошли в сторону, стали кому-то звонить. Скорую вызвали местные жители: Александра забрали в 5-ую городскую клиническую больницу на Филатова. В медучреждении у пенсионера взяли анализы, ему сделали КТ сосудов шеи и головы и рентген. В выписке Александра обозначено: «Синкопальное состояние (обморок) и гипертонический криз».

Супруги ночевали дома, сейчас Александр чувствует себя нормально. Случившееся они называют провокацией.

— Мы думаем, что это просто давление на дворы, чтобы люди не собирались. Но мы имеем право собираться в определенное время — до 22 часов. Тем более Новая Боровая — молодой район, у нас есть специальная площадь для встреч людей, для общения. Вчера пришло много молодежи, семей с детьми.

Писать заявление в милицию пара не собирается — в целях безопасности, говорит Александр. А вот их соседи уже подали коллективную жалобу в Боровлянский отдел милиции: в ней сообщается о «применении грубой физической силы (удушья)», заявление подписали 13 человек (фото обращения есть в редакции). Но коллективная претензия силы не имеет, если нет заявления от потерпевшего, передает Наталья слова участкового.

Мы связались с пресс-службой УВД Миноблисполкома и попросили прокомментировать ситуацию. Публикуем ответ полностью.

— Вчера в 20.25 в ОДС Боровлянского отдела милиции поступил телефонный звонок от жителя микрорайона Новая Боровая. Гражданин сообщил, что во дворе очень громко играет музыка, шумят люди и мешают отдыхать. Также звонивший отметил, что подобное происходит уже неоднократно и многие жильцы уже устали от «собраний». Для разбирательства были направлены сотрудники Боровлянского ОМ. Прибыв во двор, милиционеры увидели колонку, из которой громко играла музыка. С целью установить владельца колонки, чтобы попросить его сделать музыку тише и не мешать отдыхать другим жителям двора, сотрудники начали продвигаться к аппаратуре, в надежде что владелец сам подойдет к ним. Урегулировать конфликт правоохранители намеревались беседой и просьбой сделать музыку тише.

В этот момент путь преградил мужчина. Он не позиционировал себя владельцем колонки, но в очень грубой форме требовал, чтобы сотрудники покинули двор. Мужчину просили отойти, однако тот отказывался. Тогда его взяли под руки, чтобы отвести в сторону. Задерживать мужчину не собирались. В этот момент гражданин повис на руках сотрудников. Предположив, что ему стало плохо и он потерял сознание, мужчине стали оказывать первую помощь. При этом окружающие граждане негативно высказывались в сторону правоохранителей и пытались их провоцировать. Но никто даже не стремился помочь падающему гражданину. Сотрудники милиции передали мужчину прибывшим медработникам.

В настоящее время Боровлянским отделом милиции проводится проверка. Мужчина с жалобой на неправомерные действия сотрудников милиции не обращался.

Представитель пресс-службы сообщил TUT.BY, что в ближайшее время сотрудникам будут доступны видео с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с площадью, где произошел инцидент. Мы напишем об этом дополнительно.