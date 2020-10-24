Источник материала: Sputnik Беларусь

Планируется, что в вооруженные силы в этом сезоне отправится около 10 тысяч новобранцев. Пограничники всегда стояли отдельной кастой, несмотря на небольшую численность, они исправно выполняют боевую задачу в мирное время. Для защиты рубежей нашей родины собираются призвать в свои ряды около двух тысяч человек.

Корреспондент Sputnik в преддверии призыва пообщался с пограничником и парнем, которому еще предстоит пройти этот путь, чтобы узнать об их ожиданиях и реальности.

"Срочка" – вариант отвлечься от событий в стране

Иван Кострюков сейчас учится на третьем курсе юрфака БГУ. Ему еще минимум год можно не думать об армии, но он уже задается мыслью, "как оно будет". Радужных представлений на этот счет у него нет, но есть обязанность, поэтому следующий год планирует провести в рядах пограничников "с максимальной пользой". Парень рассуждает, "раз все равно заберут, то пусть будет так".

Иван говорит, что сейчас в Беларуси общество разделилось, и от этого страдают простые люди. По его мнению, выход есть – диалог и нахождение общего консенсуса. "Срочка" в это непростое время – вариант отвлечься, поясняет парень. Правда, Кострюков считает, что она себя изжила, однако к обязанности "отдать долг Родине" раз он есть, относится стоически. Лучше пройти ее пока молодой, нежели, например, в 26 лет". Он планирует за это время приобрести новый опыт и полезные навыки, а также завести знакомства.

О дедовщине Иван слышал, но, для него это не проблема. "В войсках жести нет, наказать могут по делу, но не бить", - говорит Кострюков.

Про будни пограничников ему рассказывали знакомые, также он смотрел фильмы и читал тексты в интернете. "Трудно переоценить важность охраны границы и защиты интересов Республики Беларусь. Ведь служба, прежде всего, нужна для народа. Это очень ответственная задача. Да и интересно ходить рядом с контрольно-следовой полосой, выслеживать нарушителей. К тому же я очень люблю природу, а здесь еще и диких зверей можно увидеть в естественной среде обитания, еще это хорошая возможность разгрузить голову", - рассуждает парень.

Первое, что Иван слышал, о пограничниках - своеобразно расписанный день, где нет привычного отбоя в 22:00, так как служба может быть и в три или четыре утра. Не пугает его и большое количество тренировок и проверок.

"Если служба легкая, зачем она нужна? Не исключаю возможности остаться в дальнейшем на контракт, но это надо еще посмотреть. Конечно, лучше, если бы парни сами могли решать – идти им в армию или нет", - сказал Иван.

Кто, если не мы?

Геннадий Гамезо служит на заставе "Каменный лог" водителем более трех месяцев. В погранслужбу попал после колледжа. Парень признается, поначалу идти "отдавать долг", как и большинству молодых парней, не хотелось, но пришлось, позвала родина. "Первые дни ходил, будто во сне. Вручили повестку, военкомат, автобус, в котором нас везли на распределительный пункт. Уже жалел о потерянных полутора годах, как оказалось зря", - рассказывает Гамезо.

После, в Минске на распределительном пункте направили в Сморгонскую пограничную группу. Там прошел "учебку", потом – в Дзержинске, откуда и попал на заставу, говорит Геннадий. " Мы рвались на границу, очень хотелось быть причастным к чему-то большому. Круто! - вспоминает первые впечатления о заставе Гамезо. - Новая обстановка, преследование и задержание нарушителей, охрана границы, но потом понимаешь, что это большой труд".

По его словам, вначале пришлось тяжело: сбивался ритм сна, непривычный график и обстановка, тоска по дому. "Сейчас немного отошел и более-менее привык к новому режиму", - делится Геннадий.

Кстати, недавно его сослуживцы обнаружили схрон — тайник в лесу с товарами, который контрабандисты собирались переправить через границу.

Сейчас он признается, "стремлюсь не отставать от более опытных товарищей, правда, пока это не совсем удается, но все еще впереди. Не кажется мне теперь и потерянным это время (служба по призыву)". Также Геннадий не исключает возможности остаться на контракт. О событиях в стране Гамезо узнает из новостных программ по телевизору и государственных газет. Правда, это не проблема, по его словам, "этого вполне хватает, да и времени на просмотр телевизора особо не остается. Рад, что сейчас нахожусь здесь. Во время службы я стал более собранным, привел в порядок голову и тело ".

Впереди у парня еще год службы. По словам Гамезо, недавно три человека, пытались нарушить границу из Литвы в Беларусь. Пограничники их задержали. "Когда пресекаешь такие вещи, понимаешь, что твоя служба здесь не зря. Ведь кто, если не мы?", - говорит Геннадий.