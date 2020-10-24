|
«Тут не врут». Смотрите, какой классный ролик сняли минчане в поддержку TUT.BY
25.10.2020 06:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители минского района Золотая Горка сделали видео в поддержку портала TUT.BY и прислали его нам. Смотрите, какой классный получился ролик!В видео снялись жители Золотой Горки всех возрастов, а также их домашние животные. Ролик заканчивается слоганом: «Тут не врут».
Спасибо, белорусы, нам очень приятна и важна ваша поддержка!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ролике снялись жители Золотой Горки всех возрастов, а также их домашние животные.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)