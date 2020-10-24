«Тут не врут». Смотрите, какой классный ролик сняли минчане в поддержку TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Жители минского района Золотая Горка сделали видео в поддержку портала TUT.BY и прислали его нам. Смотрите, какой классный получился ролик!

В видео снялись жители Золотой Горки всех возрастов, а также их домашние животные. Ролик заканчивается слоганом: «Тут не врут».

Спасибо, белорусы, нам очень приятна и важна ваша поддержка!