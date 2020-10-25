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Сегодня меняется расписание полетов в Минск

25.10.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт – Sputnik. Российский "Аэрофлот" с 25 октября увеличит частоту полетов в Беларусь, а Казахстан сократит число рейсов с 26 октября. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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До введения карантина, российская авиакомпания "Аэрофлот" ежедневно выполняла порядка семи рейсов в минский аэропорт. Пандемия скорректировала это расписание, авиасообщение между странами возобновилось только 21 сентября, но рейсы "Москва — Минск" и "Минск — Москва" "Аэрофлотом" выполнялись только один раз в неделю по субботам. С 25 октября их количество будет увеличено.

Число рейсов в Беларусь из Казахстана сократится на пять в неделю. Если прежде самолеты прилетали в Минск девять раз в неделю, то с понедельника их число сократится до четырех, следует из сообщения пресс-службы министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

В ведомстве уточнили, что такое решение принято с учетом рекомендаций министерства здравоохранения Казахстана и уровня эпидемиологической обстановки согласно карте ВОЗ.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Рейсы будут выполняться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, среди которых обязательная термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, наличие ПЦР-теста, отметили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Для путешествия в Минск российским "Аэрофлотом" также нужно будет соблюсти ряд требований – в частности, большинству пассажиров следует иметь оригинал медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, сделанный методом ПЦР не позднее 72 часов до даты пересечения границы с Беларусью.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия увеличит частоту полетов в Беларусь с воскресенья, а Казахстан сократит рейсы с начала следующей недели.
 
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