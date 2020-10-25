«Забрали с поля, пахал землю». Как живет семья политзаключенного из-под Постав, который сел еще в июне

Источник материала: Tut.by

В СИЗО № 1 на Володарского в Минске уже 4,5 месяца сидит гражданин России, подполковник полиции в отставке Андрей Новиков. Его обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Новиков входит в список из более чем 100 человек, которых белорусские правозащитники признали политзаключенными. До ареста мужчина жил с семьей в деревне Прусы под Поставами. Месяц назад, 21 сентября, он отметил в СИЗО свое 50-летие. Недавно Новикову продлили срок следствия — еще на два месяца. В Прусах в этой время весточек из СИЗО ждут жена, годовалая дочь и падчерица-инвалид. TUT.BY поговорил с Ольгой Новиковой, как семья живет без хозяина и главного кормильца.



Фото: личная страница Андрея Новикова в соцсети

— 8 октября мужу продлили срок расследования еще на два месяца. А он и так уже отсидел 4,5 месяца. Мне было бы морально проще, чтобы поскорее прошел суд. Мужа или оправдали бы, или осудили. А так — просто безызвестность. И это хуже всего, — признается жена бывшего российского полицейского Ольга Новикова.

Андрей Новиков родился в городском поселке Воропаево Поставского района. Фото: личная страница Андрея Новикова в соцсети После школы уехал в российский город Уссурийск, где поступил учиться в высшее военное автомобильное командное училище. Затем 17 лет служил в полиции. С 2008 по 2010 годы исполнял обязанности заместителя начальника УВД Уссурийска. Подполковник Новиков имеет боевой опыт: у него были две командировки в Чечню во время Второй чеченской войны. Пять лет назад Андрей Новиков вышел на пенсию и вернулся на родину, в Поставский район. Поселился с семьей в деревне Прусы. Имеет гражданство России и вид на жительство в Беларуси. Когда началась кампания по выборам президента, Новиков стал волонтером инициативной группы Светланы Тихановской. Его задержали дома 6 июня — за участие в пикете по сбору подписей. Отвезли в милицию в Поставы, чтобы составить протокол по ст. 23.34 КоАП. Но вскоре он оказался на Окрестина. 9 июня в доме семьи в Прусах прошел обыск. 12 июня Андрею Новикову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Он находится в СИЗО № 1 на Володарского.

Ольга рассказывает, что вышла замуж за Андрея 4 года назад. У них родилась дочь — сейчас ей 1 год и 3 месяца. Также супруги воспитывают дочь Ольги от первого брака — ей скоро 18 лет, девушка имеет инвалидность.



Андрей и Ольга Новиковы. Фото: личная страница Андрея Новикова в соцсети

Весной по всей Беларуси судили людей, которые приходили на встречи с блогером Сергеем Тихановским. Среди них был и Андрей Новиков.

— Муж дал интервью Сергею Тихановскому, рассказал про бесхозяйственность в городском поселке Воропаево. Ролик на канале «Страна для жизни» вышел 3 апреля, а 8 мая Андрея задержали. Трое суток до суда он провел в ИВС. Потом его обвинили в несанкционированном пикетировании — и оштрафовали на 810 рублей.

Не прошло и месяца, как за бывшим российским полицейским снова приехали.

— В пятницу 5 июня, примерно в 20.30, мужа опять забрали. Он перепахивал на тракторе землю, собирался посадить картошку. Несколько милиционеров, во главе с начальником поставской милиции, поехали за ним на поле. Андрей вернулся домой на тракторе, поставил его. И все — после этого я его не видела. Мужу даже не дали возможности собраться — переодевался он практически на улице. В воскресенье я повезла ему передачу, но в Поставах его уже не было. Позже из письма узнала, что в субботу, 6 июня, его перевезли в Минск. А 9 июня у нас дома был обыск. Пыталась узнать, что мужу инкриминируют, но меня никто не слушал и никто со мной не разговаривал, — вспоминает Ольга Новикова.

Обвинение Новикову предъявили 12 июня — в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.



Фото: личная страница Андрея Новикова в соцсети

Андрей Новиков находится в СИЗО № 1 на улице Володарского.

— Там он поменял много камер. Почему его часто перебрасывают с места на место — не знаю, — говорит жена. — Полтора месяца от него нет писем. Они приходят, но странно. Бывает, сразу приносят пачку — по 10 писем. Ну, а в целом за все эти месяцы от мужа пришло более 30 писем.

— Что пишет про условия содержания?

— Мой муж — военный, он никогда не жалуется. Сейчас тоже не говорит, что его что-то не устраивает. Андрей был в Чечне, это закаленный человек. Пишет: «Все терпимо, все нормально».

Андрею разрешили свидание с Ольгой.

— Но пока у меня нет возможности поехать. На руках — годовалый ребенок, его не с кем оставить, да малышка и не хочет оставаться с чужими.



Фото: личная страница Андрея Новикова в соцсети

— Вы остались одни, без кормильца в семье. Наверное, вам тяжело финансово?

— Муж получал пенсию как бывший российский полицейский, а также подрабатывал в рыбхозе охранником, занимался домашним хозяйством. Андрей — заядлый охотник, рыбак, грибник — очень любит природу и лес. С ним мы чувствовали себя защищенными. А сейчас живем за пособие на ребенка и пенсию дочки-инвалида. Малышке нужно отдельное питание, вещи. Помогают люди, что-то привозят. Есть огороды. Все посадили вместе с мужем. Мы же думали жить, развивать хозяйство, посадить корма… А оно вон как обернулось. Но мы уже привыкли, справляемся. Тяжело только жить с мыслью, что Андрей не хотел никакого насилия, никакого вреда никому. За что он сидит?..