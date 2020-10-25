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«Забрали с поля, пахал землю». Как живет семья политзаключенного из-под Постав, который сел еще в июне
25.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В СИЗО № 1 на Володарского в Минске уже 4,5 месяца сидит гражданин России, подполковник полиции в отставке Андрей Новиков. Его обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Новиков входит в
— 8 октября мужу продлили срок расследования еще на два месяца. А он и так уже отсидел 4,5 месяца. Мне было бы морально проще, чтобы поскорее прошел суд. Мужа или оправдали бы, или осудили. А так — просто безызвестность. И это хуже всего, — признается жена бывшего российского полицейского Ольга Новикова.
Ольга рассказывает, что вышла замуж за Андрея 4 года назад. У них родилась дочь — сейчас ей 1 год и 3 месяца. Также супруги воспитывают дочь Ольги от первого брака — ей скоро 18 лет, девушка имеет инвалидность.
Весной по всей Беларуси
— Муж дал интервью Сергею Тихановскому, рассказал про бесхозяйственность в городском поселке Воропаево.
Не прошло и месяца, как за бывшим российским полицейским снова приехали.
— В пятницу 5 июня, примерно в 20.30, мужа опять забрали. Он перепахивал на тракторе землю, собирался посадить картошку. Несколько милиционеров, во главе с начальником поставской милиции, поехали за ним на поле. Андрей вернулся домой на тракторе, поставил его. И все — после этого я его не видела. Мужу даже не дали возможности собраться — переодевался он практически на улице. В воскресенье я повезла ему передачу, но в Поставах его уже не было. Позже из письма узнала, что в субботу, 6 июня, его перевезли в Минск. А 9 июня у нас дома был обыск. Пыталась узнать, что мужу инкриминируют, но меня никто не слушал и никто со мной не разговаривал, — вспоминает Ольга Новикова.
Обвинение Новикову предъявили 12 июня — в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Андрей Новиков находится в СИЗО № 1 на улице Володарского.
— Там он поменял много камер. Почему его часто перебрасывают с места на место — не знаю, — говорит жена. — Полтора месяца от него нет писем. Они приходят, но странно. Бывает, сразу приносят пачку — по 10 писем. Ну, а в целом за все эти месяцы от мужа пришло более 30 писем.
— Что пишет про условия содержания?
— Мой муж — военный, он никогда не жалуется. Сейчас тоже не говорит, что его что-то не устраивает. Андрей был в Чечне, это закаленный человек. Пишет: «Все терпимо, все нормально».
Андрею разрешили свидание с Ольгой.
— Но пока у меня нет возможности поехать. На руках — годовалый ребенок, его не с кем оставить, да малышка и не хочет оставаться с чужими.
— Вы остались одни, без кормильца в семье. Наверное, вам тяжело финансово?
— Муж получал пенсию как бывший российский полицейский, а также подрабатывал в рыбхозе охранником, занимался домашним хозяйством. Андрей — заядлый охотник, рыбак, грибник — очень любит природу и лес. С ним мы чувствовали себя защищенными. А сейчас живем за пособие на ребенка и пенсию дочки-инвалида. Малышке нужно отдельное питание, вещи. Помогают люди, что-то привозят. Есть огороды. Все посадили вместе с мужем. Мы же думали жить, развивать хозяйство, посадить корма… А оно вон как обернулось. Но мы уже привыкли, справляемся. Тяжело только жить с мыслью, что Андрей не хотел никакого насилия, никакого вреда никому. За что он сидит?..
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«Забрали с поля, пахал землю». Как живет семья политзаключенного из-под Постав, который сел еще в июне
В СИЗО № 1 на Володарского в Минске уже 4,5 месяца сидит гражданин России, подполковник полиции в отставке Андрей Новиков. Его обвиняют в «организации групповых...
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