|
«Его с 35-метровой высоты еще на 200 метров откинуло». Поговорили с родными погибшего на Светлогорском ЦКК
25.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще неделю назад Ольга и Александр занимались ремонтом в квартире, в которую планировали переехать после свадьбы. Но теперь этим планам уже не сбыться: в прошлый понедельник Саша ушел на работу и не вернулся. Три дня назад его похоронили. Александр Русинович — уже вторая за последние три месяца жертва Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, который построили китайцы.
19 октября Светлогорск потрясла
Позже в СК
Но в Светлогорске и без официальных комментариев уже и так все знали: погиб Александр Русинович.
Александр работал электрогазосварщиком в «Тресте Белсантехмонтаж № 1». Последние два месяца предприятие было подрядчиком на Светлогорском ЦКК. Говорят, работы были сложные и требовались высококлассные специалисты. Поэтому и отправили бригаду Саши.
Встречаемся с сестрой погибшего Еленой и его невестой Ольгой у проходной ЦКК. Сегодня о трагедии здесь напоминает лишь опаленный резервуар — он хорошо виден с дороги. Женщины смотрят на него покрасневшими от бесконечных слез глазами и, кажется, до сих пор не могут поверить в случившееся.
— Звонят Сашины коллеги и рыдают. Тоже не могут поверить, что так вышло, что его больше нет. Они нам потом уже рассказали, как сами с той лестницы [после взрыва] кубарем летели. А Саша был на бочке — и его с 35-метровой высоты еще на 200 метров откинуло на асфальт. Там без шансов было, — плачет Ольга.
Женщина говорит, что за годы работы электросварщиком Саша работал на многих сложных объектах, но когда отправили на ЦКК, ее сердце было не на месте. Она уверена: Александр не мог пренебречь техникой безопасности. Но почему он вообще согласился выполнять огневые работы на резервуаре с талловым маслом, — вопрос, который теперь не дает покоя Ольге.
В Светлогорске до сих пор обсуждают трагедию: местные шокированы очередной смертью на предприятии, а еще очень переживают за экологическую обстановку. Им не очень понятно, что и почему там в понедельник взрывалось и горело. Слухов и домыслов добавляет и тот факт, что работников расположенной по соседству с заводом овощной фабрики сразу после ЧП отпустили по домам, а заведующим местных детских садов в понедельник, говорят, пришло распоряжение отменить прогулки детей и закрыть окна.
20 октября на сайте Светлогорского ЦКК
«По результатам измерений, проводимых центральной производственной лабораторией, превышений предельно-допустимой концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено».
Напомним, завод беленой сульфатной целлюлозы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате строился несколько лет при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE. Все это время новый завод оказывался в эпицентре скандалов: то китайцы уложили сотни километров
В мае прошлого года на ЦКК
А 30 июля на Светлогорском заводе беленой целлюлозы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Его с 35-метровой высоты еще на 200 метров откинуло». Поговорили с родными погибшего на Светлогорском ЦКК
Еще неделю назад Ольга и Александр занимались ремонтом в квартире, в которую планировали переехать после свадьбы. Но теперь этим планам уже не сбыться: в прошлый...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)