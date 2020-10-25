Работнику авиазавода, который собирал подписи под обращением к властям Барановичей, не продлевают контракт

Источник материала: Tut.by

После выхода из отпуска инженеру-механику ОАО «558 авиационный ремонтный завод» Игорю Федорову вручили уведомление о том, что с 1 декабря он будет уволен в связи с истечением срока контракта. Мужчина уверен, что причиной тому — не его профессиональная деятельность, а активная гражданская позиция. На заводе от комментариев отказываются, пишет Intex-press .



Фото: Intex-press

Инженер Игорь Федоров работает на авиазаводе в общей сложности около семи лет. И работал бы дальше — и работа, и коллектив ему нравятся. Однако 22 октября, когда мужчина вышел из отпуска, его уведомили, что продлевать контракт с ним не будут.

— Перед обедом сказали подойти в отдел кадров и вручили уведомление за подписью директора, в котором говорилось, что с 1 декабря 2020 года я буду уволен с работы в связи с истечением срока контракта, — рассказал Intex-press Игорь Федоров.

Мужчина уверен, что уволить его решили не потому, что он перестал устраивать завод как работник. А из-за его участия в различных протестных мероприятиях: вместе с другими активными работниками авиазавода он выходил на акции протеста, за что даже был привлечен к административной ответственности, а также собирал подписи коллег под открытым письмом к председателю Барановичского горисполкома Юрию Громаковскому, что для Игоря Федорова также имело последствия.

— За десять лет после окончания университета у меня ни одного взыскания ни на одной работе не было. Моменты, конечно, разные возникали: не ошибается тот, кто ничего не делает. Но даже до лишения премии никогда не доходило. С чем еще это можно связывать? — рассуждает он.

Новость об увольнении мужчина воспринял спокойно. Говорит, «когда все это начинал, понимал, на что иду». И уверен, что не пропадет. Но Игоря расстраивает, что перед тем, как вручить уведомление об увольнении, с ним никто даже не попытался поговорить и объяснить это решение.

— До всех этих мероприятий я очень хорошо относился к нашему руководству. Я не знаю причину, может быть, на директора кто-то надавил сверху, но все равно можно было хотя бы вызвать меня, просто по-человечески поговорить и все объяснить. Но ничего этого не было сделано. Перспектива быть уволенным меня расстраивает, потому что и коллектив у нас очень хороший, и работа мне нравится, но трудиться дальше под руководством таких людей не очень-то и хочется, — говорит инженер.

Intex-press попыталась поговорить о ситуации с увольнением Игоря Федорова с его руководством. Однако Иван Деркач, заместитель директора по идеологической, кадровой работе и общим вопросам, от комментариев отказался.

Между тем Игорь Федоров сдаваться без боя не намерен. И «со своей стороны точно будет какие-то действия предпринимать», как минимум — напишет заявление в профком, из которого он не успел выйти. Тем более что он — не единственный на заводе, кто выступал против политики властей.

— У меня просто у первого заканчивается контракт.