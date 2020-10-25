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Мужчину из Гомеля скоро будут судить за то, что распылил газ и ударил омоновцев на протестах 9 августа

25.10.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчину из Гомеля скоро будут судить за насилие в отношении сотрудников милиции во время акции протеста 9 августа. СК заявил о том, что завершил расследование.


Фото: СК

В Гомеле вечером 9 августа в сквере имени Кириллы Туровского 29-летний мужчина «в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудников милиции по охране общественного порядка» распылил перцовый газ в лицо омоновцу из газового баллончика и ударил его в голову. Причем, утверждают в СК, сотрудник милиции перед этим не проявлял ни словом, ни действиями намерений задержать мужчину.

На помощь милиционеру подбежали еще два сотрудника ОМОН. В процессе последующего задержания гомельчанин пытался вырваться — и, утверждают в СК, распылил газ и на них. Одному из омоновцев мужчина нанес «не менее девяти ударов в область головы и туловища».

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 УК (применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности). Он под стражей.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и раскаялся, сообщает СК.

 
Теги: Гомель
 
 
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Мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 УК (применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной...
 
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