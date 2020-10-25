«Однажды местные пытались нас похитить». Истории людей, живущих в бедных странах

Источник материала: Tut.by

Эти страны не пользуются сказать, что популярностью среди туристов, а пейзажи оттуда не так часто встречаются на фото в ленте инстаграма. Но это не значит что они менее интересны, чем знаменитый Бали или курорты Испании. Герои нашего нового видео живут в Камбодже, Уганде и Гватемале. Каждый из них переехал туда по разным причинам: кто-то работать, кто-то помогать, кто-то был в поисках себя. Они рассказали нам об условиях жизни, о ценах, медицине и быте местных.