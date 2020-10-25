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В Минздраве рассказали, какие больницы в Бресте и области сейчас принимают пациентов с «ковид»

25.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестской области для работы с COVID-19 перепрофилировали 1,9 тысячи коек, сообщает Минздрав.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Брестчан с тяжелым течением COVID-19 госпитализируют в

  • Брестскую центральную городскую больницу;
  • инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы.

Жители области госпитализируются в:

  • Барановичскую городскую больницу,
  • Барановичскую городскую больницу № 2.

Также для пациентов с COVID-19 перепрофилирована часть коек Пинской центральной городской больницы и райбольницы в Ивацевичах, Кобрине, Лунинце, Столине и Березе.

Развернуто инфекционное отделение в Брестской детской областной больнице.

Общее количество коек в стационарах Брестской области — 10,7 тыс.

 
 
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