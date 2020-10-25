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В Минздраве рассказали, какие больницы в Бресте и области сейчас принимают пациентов с «ковид»
25.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брестской области для работы с COVID-19 перепрофилировали 1,9 тысячи коек, сообщает Минздрав.
Брестчан с тяжелым течением COVID-19 госпитализируют в
Жители области госпитализируются в:
Также для пациентов с COVID-19 перепрофилирована часть коек Пинской центральной городской больницы и райбольницы в Ивацевичах, Кобрине, Лунинце, Столине и Березе.
Развернуто инфекционное отделение в Брестской детской областной больнице.
Общее количество коек в стационарах Брестской области — 10,7 тыс.
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В области для работы с COVID-19 перепрофилировали 1,9 тысячи коек.
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