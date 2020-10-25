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В Минске закрывают сразу 12 станций метро

25.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в 12.30 закрывают сразу 12 станций метро. Об этом предупреждает метрополитен.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В 12.30 на вход и выход закрываются:

  • «Площадь Ленина»,
  • «Октябрьская»,
  • «Площадь Победы»,
  • «Площадь Якуба Коласа»,
  • «Академия наук»,
  • «Парк Челюскинцев»,
  • «Первомайская»,
  • «Купаловская»,
  • «Немига»,
  • «Фрунзенская»,
  • «Молодежная»,
  • «Пушкинская».

Поезда следуют здесь без остановки.

Напомним, при неплановом закрытии движения поездов или станции пассажиры, которые оплатили проезд (то есть услугу), но не воспользовались ей в полном объеме, могут обратиться в кассу метро. В кассе пассажиру выдадут товарный чек — с этим чеком можно совершить одну поездку.

 
Теги: Минск
 
 
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Поезда следуют без остановки.
 
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