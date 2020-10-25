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В Минске закрывают сразу 12 станций метро
25.10.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в 12.30 закрывают сразу 12 станций метро. Об этом предупреждает метрополитен.
В 12.30 на вход и выход закрываются:
Поезда следуют здесь без остановки.
Напомним, при неплановом закрытии движения поездов или станции пассажиры, которые оплатили проезд (то есть услугу), но не воспользовались ей в полном объеме, могут обратиться в кассу метро. В кассе пассажиру выдадут товарный чек — с этим чеком можно совершить одну поездку.
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Поезда следуют без остановки.
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