Все станции метро в Минске снова работают

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Все станции метро в белоруской столице снова работают.

Сегодня 12 станций минского метрополитена были закрыты более четырех часов в целях безопасности. Метрополитен сообщил о том, что поезда будут следовать транзитом и станции будут временно закрыты в 12:30, примерно за полтора часа до предполагаемого начала уличного шествия.

"В 17:08 все станции метро открыты для пассажиров", – сообщили в Минском метрополитене.

Там уточнили, что еще временно закрыт один вестибюль станции "Площадь Ленина" (вход со стороны Площади Независимости), но поезда на этой станции останавливаются.