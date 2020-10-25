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Все станции метро в Минске снова работают

25.10.2020 17:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 окт - Sputnik. Все станции метро в белоруской столице снова работают.

© Sputnik / Алексей Майшев
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Сегодня 12 станций минского метрополитена были закрыты более четырех часов в целях безопасности. Метрополитен сообщил о том, что поезда будут следовать транзитом и станции будут временно закрыты в 12:30, примерно за полтора часа до предполагаемого начала уличного шествия.

"В 17:08 все станции метро открыты для пассажиров", – сообщили в Минском метрополитене.

Там уточнили, что еще временно закрыт один вестибюль станции "Площадь Ленина" (вход со стороны Площади Независимости), но поезда на этой станции останавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Временно закрыт один вестибюль станции "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости), поезда на этой станции останавливаются.
 
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