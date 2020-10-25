В Минске против протестующих применили спецсредства. Фото и видео

Источник материала: Tut.by

25 октября в Минске прошла акция протеста. В конце шествия на улице Орловской для разгона протестующих применили спецсредства.



Фото: TUT.BY

Многочисленные взрывы на улице Орловской попали на видео. Судя по нему, люди при этом бежали врассыпную. Один из взрывов случился прямо под окнами жилого дома.

Так взрывы выглядели изнутри колонны.

В подъезде, возле которого был взрыв, разбились стекла.





Издание «Новая газета» опубликовало фото мужчины с раной живота. Издание сообщает, что в него выстрелили резиновой пулей.

МВД сообщило РИА «Новости», что протестующие в Минске пытались нападать на силовиков — чтобы этого не допустить, применялись спецсредства. МВД сообщили, что пока рано комментировать сообщения о пострадавших при разгоне минских протестов, точные данные будут к утру.