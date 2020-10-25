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В Минске против протестующих применили спецсредства. Фото и видео
25.10.2020 20:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 октября в Минске прошла акция протеста. В конце шествия на улице Орловской для разгона протестующих применили спецсредства.
Многочисленные взрывы на улице Орловской попали на видео. Судя по нему, люди при этом бежали врассыпную. Один из взрывов случился прямо под окнами жилого дома.
Так взрывы выглядели изнутри колонны.
В подъезде, возле которого был взрыв, разбились стекла.
Издание «Новая газета» опубликовало фото мужчины с раной живота. Издание сообщает, что в него выстрелили резиновой пулей.
МВД
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Многочисленные взрывы на улице Орловской попали на видео. Судя по видео, люди при этом бежали врассыпную. Один из взрывов случился прямо под окнами жилого дома.
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