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В Минске против протестующих применили спецсредства. Фото и видео

25.10.2020 20:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 октября в Минске прошла акция протеста. В конце шествия на улице Орловской для разгона протестующих применили спецсредства.


Фото: TUT.BY

Многочисленные взрывы на улице Орловской попали на видео. Судя по нему, люди при этом бежали врассыпную. Один из взрывов случился прямо под окнами жилого дома.

Так взрывы выглядели изнутри колонны.

В подъезде, возле которого был взрыв, разбились стекла.


Издание «Новая газета» опубликовало фото мужчины с раной живота. Издание сообщает, что в него выстрелили резиновой пулей.

МВД сообщило РИА «Новости», что протестующие в Минске пытались нападать на силовиков — чтобы этого не допустить, применялись спецсредства. МВД сообщили, что пока рано комментировать сообщения о пострадавших при разгоне минских протестов, точные данные будут к утру.

 
Теги: Минск
 
 
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Многочисленные взрывы на улице Орловской попали на видео. Судя по видео, люди при этом бежали врассыпную. Один из взрывов случился прямо под окнами жилого дома.
 
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