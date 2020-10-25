Задержания, перекрытые улицы и солидарность около РОВД. Что происходило на Гродненщине 25 октября

Источник материала: Tut.by

В Гродно, а также в других городах региона 25 октября проходили акции протеста. Люди собирались на главных площадях и улицах населенных пунктов. Не обошлось и без задержаний, как в областном, так и в некоторых районных центрах.





В Гродно, в очередное протестное воскресенье на улице Советской около молодежного центра собралось около 700 человек. Люди скандировали «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам» и «Это наш город».

К этому времени две главные площади города — Советская и Ленина были по традиции перекрыты силовиками, также закрыта была часть пешеходной улицы Советской — около ограждений стояли сотрудники в обмундировании. Пройти в сторону улицы Ожешко можно было только в обход. Автозаки, микроавтобусы и военные машины стояли на улице Октябрьской, а водомет «дежурил», как и в минувшие выходные, за зданием горисполкома. Впрочем, все как обычно по воскресеньям.













Люди, постояв немного около молодежного центра, направились в сторону площади Ленина, но, увидев заграждения, развернулись обратно и вернулись в исходную точку. Часть людей здесь были заблокированы силовиками с двух сторон улицы. Люди в обмундировании в какой-то момент двинулись по Советской в сторону универмага. Они стучали в щиты, буквально «выжимая» людей с улицы.









Протестующие начали отходить на близлежащие улицы, забегать в магазины и кафе. Силовики отошли, люди стали снова выходить на пешеходную улицу. В это же время около молодежного центра начались задержания. Здесь силовики также шеренгой вытесняли людей с улицы, разделив их на несколько групп.





Несколько девушек попытались разговаривать с силовиками, но те не отвечали на их вопросы.

Здесь было несколько стычек с силовиками. У одного мужчины после них была разбита голова и прохожие помогали пострадавшему остановить кровь. Задержания происходили также около универмага и около площади Советской, куда перешли протестующие. Они стояли около Фарного костела. Очевидцы говорят, что, когда силовики стали активно забирать здесь людей, некоторые гродненцы укрылись в Фарном костеле, куда люди в балаклавах не зашли.







Фото: предоставлено читателями

Среди прочих, в Гродно был задержан доктор исторических наук Александр Кравцевич.









В итоге на улице Советской осталось совсем немного людей и казалось, что это просто прохожие. Однако кто-то крикнул в тишине «Жыве Беларусь» и практически все отозвались: «Жыве!», продолжая мирно прогуливаться.

На улицах Кирова и Карла Маркса к этому времени начали образовываться пробки, машины сигналили, проходившие мимо люди махали руками водителям. Движение регулировали сотрудники ГАИ. Время от времени они перекрывали то улицу Давида Городенского, то Большую Троицкую, то Виленскую, то нельзя было заехать на Урицкого.





Примерно, к 16.30 акция в Гродно закончилась. По улицам еще какое-то время прогуливались люди с бело-красно-белыми зонтиками и цветами.

В воскресенье также проходили акции протеста в Лиде, где произошли жесткие задержания местных жителей. Также там был применен газ.

— Днем частично был перекрыт центр Лиды, было очень много машин милиции. Потом применили газ, поэтому люди стали расходиться, — рассказал один из местных жителей TUT.BY.





В Волковыске также собирались люди. Они вышли на главную площадь города и попытались поговорить с силовиками. Начались задержания. Выходили люди также в Ивье и Новогрудке.

— В Гродно было задержано около 50 человек. В Лиде — около 40. Да, там применяли газ, но в отношении агрессивно настроенных граждан. Сейчас в отношении задержанных ведутся административные процессы, — прокомментировали задержания в региона в УВД Гродненского облисполкома.













Задержанных в Гродно доставили в РОВД Ленинского района города. К зданию милиции стали приходить горожане. К вечеру там собралось несколько десятков человек. Люди ждут своих родных и близких. Гродненцы привезли под РОВД для ожидающих горячий чай и много печенья.







Фото: предоставлено читателями

После составления протоколов задержанных по одному стали отпускать из милиции.