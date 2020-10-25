Десятки задержанных, марши и танцы на площади. Как прошло очередное протестное воскресенье в Бресте и области

Источник материала: Tut.by

25 октября в Бресте и нескольких райцентрах области люди вышли на стихийные протестные акции. Правозащитники сообщают о десятках задержанных.





Очередное протестное воскресенье началось с задержаний. Еще до того, как сформировалась колонна, на улице Советской задержали Александра Сахарука — того самого наблюдателя на президентских выборах, который вынужден был следить за работой комиссии с улицы через бинокль. К мужчине подошли сотрудники милиции, когда он достал бело-красно-белый флаг.





Также сообщалось о задержаниях в микрорайоне «Восток», на улице Островского. Возле ЦУМа милиционеры остановили 63-летнюю Елену Гнаук, которая только в четверг вышла на свободу после 18 суток в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД. Там она отбывала арест за участие в протестной акции.

По предварительной информации, ее отвезли в райотдел.





Около 15.30 на Советской все-таки сформировалась колонна. Демонстранты шли без символики в направлении улицы Пушкинской. Затем они развернулись и пошли обратно. На площадке возле кинотеатра «Беларусь» колонна остановилась. Здесь люди хлопали, скандировали «Трибунал», «Верым, можам, пераможам». Затем колонна пошла в направлении проспекта Машерова. В это время на Буденного выехал тонированный микроавтобус, несколько человек задержали.

На улице Дзержинского колонну рассекли силовики. Очевидцы сообщают, что на этом участке задержали как минимум троих участников шествия.





До проспекта Машерова дошли лишь небольшие группы демонстрантов. Основная колонна развернулась и вновь пошла на улицу Пушкинскую. Когда демонстранты прошли памятник 1000-летия, приехали тонированные микроавтобусы, несколько человек задержали.





Люди постояли несколько минут возле торгового центра «Дидас Персия» и начали расходиться. Часть демонстрантов пошла в направлении проспекта Машерова. Очевидцы сообщают, что на перекрестке Советской и Дзержинского опять были задержания.

После этого обратно в колонну люди уже не собрались.

Протестные акции прошли также в райцентрах. В Жабинке люди вновь собрались на городской площади. Они стали кругом и танцевали под музыку из переносной колонки, сообщает портал «Першы Рэгіён» .

Видео: «Першы Рэгіён»

В Пружанах демонстранты прогуливались по центру: женщины — с бело-красными зонтиками, некоторые мужчины набросили на плечи флаги. В центре города было много милиции, поэтому люди вскоре переместились на стадион и в парк.

Видео: «Першы Рэгіён»

В Барановичах в центре было пусто, а вот в микрорайоне «Боровки» люди встали в цепь солидарности, пишет Intex-press .



Фото: Intex-press

В Березе во второй половине дня массовых собраний не было, по городу гуляли разрозненные протестующие, передает «Першы Рэгіён» .



Фото: Першы Рэгіён

Официальных данных по задержанным за 25 октября в Бресте пока нет.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в райотдел милиции сегодня увезли около 40 человек. В списке «Брестской весны» пока 27 брестчан, трое пинчан, столько же жителей Жабинки и двое пружанцев.