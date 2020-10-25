Протест без шествия и задержания. Как могилевчане вышли на улицу 25 октября

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 25 октября несколько десятков человек вышли в центр города, чтобы выразить свой протест против того, что происходит в стране в последние два месяца. Формат очередного воскресного протеста был «прогулочным» — люди ходили по пешеходной улице Ленинской не колонной, а группками — без флагов, лозунгов, плакатов. Были и задержания.



Фото читателя TUT.BY

На главных площадях Могилева примерно с полудня снова дежурила милиция, в том числе ОМОН. Причем особенно много силовиков было в районе диагностического центра и площади Звезд. Остановку «Диагностический центр» снова закрыли (хотя ГАИ заранее об этом не объявляла, как делала весь предыдущий месяц). Автозаки были замечены около площадей Славы и Звезд, возле здания горисполкома.

Могилевчане стали собираться в сквере возле площади Звезд: сидели на скамейках с цветами, осенними букетами, кто-то — с кофе. Они, несмотря на дежуривших рядом омоновцев, в итоге отправились гулять по улице Ленинской. За ними сверху следил дрон.

Силовики выставили посты на нескольких точках на улице Ленинской, но причины для активных действий с их стороны не было: могилевчане не собирались в колонну, ни флагов, ни транспарантов у них не было, они не озвучивали никакие лозунги. «Мы гуляем», — отвечали они силовикам, которые подходили и предупреждали о том, что участников несанкционированной акции будут задерживать.









Задержания все равно были. По предварительным данным, в Могилеве в разных точках в центре города задержали до 10 человек. Очевидцы сообщили TUT.BY, что так и не поняли, чем руководствовались силовики, выбирая, кого из идущих мимо людей хватать. Одного парня задержали, когда он сидел на скамейке с друзьями и отказался отдавать предъявленный по просьбе омоновца паспорт тому в руки. Также читатели рассказывали, что силовики «чисто по-человечески», но в достаточно грубой форме просили их свернуть с пешеходной улицы — иначе грозились увести в автозак.

Около 17.00 большая часть «гуляющих» разошлась. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в 17.30 ОМОН жестко задержал могилевчанина Андрея Цивилько. Об этом рассказала девушка Андрея.

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