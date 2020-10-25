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Глава минской милиции: Протестующие напали на Центральное РУВД

26.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начальник ГУВД Мингориспокома Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что целью протестующих было занять проспект Независимости «со всеми его площадями». Также по его словам, было совершено нападение на Центральное РУВД — в помещении разбили стекла.


Фото: TUT.BY

— Цели протестующих нам, конечно, были известны: сегодня в столицу съехались более агрессивные и активные протестующие, цель их была одна — занять центр города Минска, а если сказать точно, то проспект Независимости со всеми его площадями, — рассказал Кубраков в эфире телеканала. — Мы держали все под контролем и при очередной попытке прорваться к площади флага протестующие начали вести себя агрессивно, а именно забрасывать сотрудников органов внутренних дел камнями, затем толпа двинулась в спальные районы.

По словам Кубракова, протестующие напали на Центральное РУВД Минска, начали бросать камни в сотрудников органов внутренних дел. Силовики приняли «меры про пресечению противоправных действий» — спецсредства и физическую силу.

— В итоге милиция не позволила взять под контроль центр города Минска, — заявил Кубраков. — Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали именно на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в районе спальных районов и улицы Нововиленской.

В эфире телеканала показали разбитое окно, а также камень лежащий рядом. Видео с моментом нападения в сюжет не попало.


Кадр: Беларусь 1

Кадр: Беларусь 1

По словам главы ГУВД, в Минске задержали около 120 человек, пострадали два сотрудника органов внутренних дел (это случилось «при пресечении противоправных действий»).

— В настоящее время в Центральном РУВД повреждены стекла, на месте работает следственно-оперативная группа, действиям протестующих будет дана правовая оценка, — сообщил Иван Кубраков.

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник ГУВД Мингориспокома Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что целью протестующих было занять проспект Независимости со всеми его...
 
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