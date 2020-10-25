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«Шел без символики, без флага, без лент, без цветов, без хлопанья». В Бресте задержали нейрохирурга

26.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 октября на улице Советской в Бресте задержали врача-нейрохирурга Брестской областной клинической больницы Сергея Гетманюка. Об этом TUT.BY сообщила его супруга Татьяна.


Сергей Гетманюк. Фото: «Бинокль»

В воскресенье Сергей с Татьяной зашли в «Багет-холл» на Советской купить подарок на свадьбу родственницы. Затем они пошли в сторону торгового центра «Дидас Персия». Когда прошли памятник 1000-летия, на перекресток Советской и Гоголя приехали несколько тонированных микроавтобусов, и силовики стали задерживать участников протестного марша.

— Он шел без символики, без флага, без лент, без цветов, без хлопанья. Мы ходили купить подарок его сестре, а потом шли по Советской. Вообще было непонятно — это колонна идет или что. Кто-то шел вперед, кто-то назад. Возле памятника 1000-летию все перекрыли, выскочили и стали хватать. Часть людей побежала, мы никуда не убегали. Нас с подарочным пакетом и задержали. Меня тоже сначала схватили, но потом оттолкнули — и его одного забрали, — рассказала Татьяна.

Сергея отвезли в Ленинский РОВД Бреста. Об этом он сам по телефону сообщил супруге. Дальнейшая его судьба пока непонятна.

 
Теги: Брест
 
 
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25 октября на улице Советской в Бресте задержали врача-нейрохирурга Брестской областной клинической больницы Сергея Гетманюка.
 
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