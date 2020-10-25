Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. В Минске восстановилась скорость мобильного интернета. "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов" она была на низком уровне более шести часов, с полудня до 18.40.

В это воскресенье скорость мобильного интернета была снижена практически сразу после сообщений о точках сбора и маршруте движения участников акции протеста. Станции метро (шесть на первой линии и шесть на второй) также закрылись задолго до начала сбора демонстрантов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске вновь заработал мобильный интернет Минск, 25 октября. В Минске восстановилась скорость мобильного интернета. "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов" она была на...

БелаПАН.