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В Минске вновь заработал мобильный интернет

26.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. В Минске восстановилась скорость мобильного интернета. "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов" она была на низком уровне более шести часов, с полудня до 18.40.

В это воскресенье скорость мобильного интернета была снижена практически сразу после сообщений о точках сбора и маршруте движения участников акции протеста. Станции метро (шесть на первой линии и шесть на второй) также закрылись задолго до начала сбора демонстрантов.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 октября. В Минске восстановилась скорость мобильного интернета. "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов" она была на...
 
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