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Сто тысяч на марше, стрельба и взрывы, силовики в квартире. Итоги 78-го дня протестов в фото и видео
26.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 октября. 78-й день после выборов президента Беларуси. Очередное протестное воскресенье. День, в который истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси
Акция 25 октября в Минске стала самой многочисленной за последний месяц. Ее начало оставляло некоторую надежду на то, что она пройдет в «щадящем» для ее участников режиме. Надежды не оправдались: снова звучали выстрелы и взрывы светошумовых гранат. А вечером в
Самые яркие моменты многотысячного воскресного марша зафиксированы на фото и видео.
Утром на улицы и проспекты Минска выехала спецтехника, центральные площади оцепили. Около полудня закрылись сразу 12 станций метро, в это же время отключился мобильный интернет (обычно по воскресеньям это происходило позже).
Около двух часов дня группы людей стали активно стекаться к площади Свободы: здесь демонстранты уже вышли на проезжую часть и направились в сторону проспекта Независимости. Однако на пересечении Ленина и Интернациональной их встретил кордон.
В итоге с площади Свободы колонна направилась по проспекту Победителей к стеле «Минск — город-герой». По пути в нее вливались новые потоки с Немиги, Зыбицкой, Богдановича, Мельникайте и проспекта Машерова.
Так протестующие шли по проспекту Победителей:
Колонна стремительно увеличивалась в размерах и уже около трех часов дня можно было уверенно сказать: это самая многочисленная акция протеста за последний месяц — в ней участвовало не менее ста тысяч человек. Когда голова колонны подошла к стеле, хвост находился на мосту через Немигу. От стелы колонна двинулась по проспекту Машерова в сторону улицы Богдановича.
Масштаб акции можно оценить по этой съемке с дрона:
Так колонна шла по проспекту Машерова — под трубы и барабаны:
По Богдановича демонстранты дошли до площади Бангалор, свернули на Сурганова и, дойдя до пересечения с улицей Якуба Коласа, уперлись в кордон. Силовики перекрыли не только Сурганова, но и Богдана Хмельницкого, так что пройти дальше на улицу Якуба Коласа или проспект Независимости было невозможно.
Здесь даже машине «скорой помощи» пришлось развернуться: силовики перед ней не расступились (кстати, протестующие «скорые» пропускали).
Колонна демонстрантов развернулась и пошла обратно к площади Бангалор. Кто-то повернул направо — в сторону Некрасова, кто-то на Кульман, но бОльшая часть двигалась дальше и в конце концов уперлись в кордон на улице Орловской, недалеко от здания Верховного суда. Здесь около шести часов участники акции стали потихоньку расходиться — на набережную Свислочи, в Парк Победы.
Один из протестующих подошел к кордону силовиков, его попытались задержать, но другим участникам акции удалось отбить мужчину. Завязалась небольшая потасовка. Затем, как сообщает читатель, человек в балаклаве, который стоял на «Рубеже», дважды выстрелил в воздух.
Поскольку до тех пор массовых задержаний в Минске не было, оставалась надежда, что людям позволят спокойно разойтись. Однако когда акция уже близилась к завершению, на Орловской прогремели многочисленные взрывы светошумовых гранат. Демонстранты бросились врассыпную по дворам. Один из взрывов раздался под окнами жилого дома — в подъезде выбило стекла. Очевидцы сообщили о раненых. Минская милиция подтвердила РИА Новости, что применила на Орловской спецсредства — для «пресечения противоправных действий протестующих».
Силовики задерживали участников протестов во дворах на Орловской, Червякова, Нововиленской (а одному из демонстрантов еще днем пришлось
Около 21.00 в Сети появилось видео, как в одну из квартир на улице Орловской ворвались силовики, чтобы задержать протестующих, которые там укрывались.
События 25 октября в Минске
Вечером правозащитники сообщили о более чем 200 задержанных по всей стране. Среди задержанных были и журналисты. Акции протеста 25 октября прошли в
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Сто тысяч на марше, стрельба и взрывы, силовики в квартире. Итоги 78-го дня протестов в фото и видео
Акция 25 октября в Минске стала самой многочисленной за последний месяц. Ее начало оставляло некоторую надежду на то, что она пройдет в «щадящем» для ее участников...
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