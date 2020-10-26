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Коммунальники, осенние пейзажи и марш. Топ-10 лучших фото Минска в Instagram за неделю

26.10.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — коммунальники на вокзале, осенние пейзажи, животные и марш.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @kate.artimenya 23 Окт 2020 в 4:49 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Xena (@tiki.tavi) 20 Окт 2020 в 11:34 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexandr_Kozachenko (@pilgrim5) 18 Окт 2020 в 10:41 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ekaterina (@kat_brusnika) 22 Окт 2020 в 2:45 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @svgleto 22 Окт 2020 в 1:20 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от archi_bald_e (@archi_bald_e) 11 Окт 2020 в 8:36 PDT

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
 
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