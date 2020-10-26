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Коммунальники, осенние пейзажи и марш. Топ-10 лучших фото Минска в Instagram за неделю
26.10.2020 07:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — коммунальники на вокзале, осенние пейзажи, животные и марш.
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
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